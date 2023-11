Komunikat władz po ataku nożownika w szkole. Jest mowa o traumie

Atak nożownika w szkole. Jest komunikat władz

Tragiczne wydarzenia w szkole w miejscowości Kadzidło poruszyły całą Polskę. Rannych zostało troje młodych ludzi, jednego z uczniów w ciężkim stanie zabrał śmigłowiec LPR. 18-letni zamachowiec został zatrzymany przez policję. Teraz głos zabrały lokalne władze. - Zwracamy się do Państwa o zachowanie spokoju. To wydarzenie, chociaż niezwykle przykre i tragiczne, jest incydentem – możecie Państwo, jak zapewnia policja, czuć się w swojej miejscowości bezpiecznie. Nie znamy motywów postępowania sprawcy ataku – to z pewnością postarają się ustalić śledczy – czytamy we wpisie zamieszczonym na oficjalnej stronie Powiatu Ostrołęckiego.

Jednocześnie zarząd powiatu zdementował informacje o tym, że do podobnych incydentów w szkole miało dochodzić wcześniej. - Pojawiające się w mediach informacje jakoby takie sytuacje zdarzały się w szkole już wcześniej, są nieprawdziwe i zwyczajnie krzywdzące – zarówno dla grona pedagogicznego, dyrekcji, jak i dla samych uczniów. Zespół Szkół Powiatowych w Kadzidle to szkoła, do której Powiat Ostrołęcki, jako organ prowadzący nie ma żadnych zastrzeżeń. To szkoła z dobrą kadrą, ambitnymi uczniami, przyjazną atmosferą – zapewniają.

Zajęcia szkolne zostały odwołane i w czwartek uczniowie mają wolne. Osoby, które mierzą sięz traumą po incydencie mogą zwrócić się o pomoc do specjalisty pod całodobowym nuemrem telefonu. - Zwracamy się z prośbą o empatię i zrozumienie wobec osób, które przeszły dziś traumę i będą mierzyć się z nią przez najbliższe dni i tygodnie. O uszanowanie prywatności wszystkich, których spokój i poczucie bezpieczeństwa zostały dziś zburzone. Zwłaszcza uczniów, którzy ucierpieli bezpośrednio i ich rodzin. Nie ferujmy też zbyt łatwo wyroków – czytamy na końcu oświadczenia.

Atak nożownika w szkole. Co wiemy do tej pory?

Do ataku doszło w środę (29 listopada) rano. Do jeden z klas wbiegł zamaskowany chłopak z wielkim nożem w ręku. Chwilę wczęśniej maił uczestniczyć w zajęciach i wyjść z sali do łazienki. Ranił uczennicę i ucznia w klasie, potem kolejnego ucznia na korytarzu. Po wszystkim zbiegł. POlicjanci zatrzymali go w obławie. Dwoje rannych uczniów trafiło do szpitala. Jednemu ratownicy udzielili jedynie pomocy na miejscu.