Szukali zaginionej Wiktorii od stycznia. Tragiczna wiadomość

Szukali zaginionej Witkorii od stycznia. Tragiczna wiadomość

Młoda kobieta zaginęła w nocy z 17 na 18 stycznia. Wyszła z domu ok. 2 w nocy i prawdopodobnie wsiadła do autobusu linii N62 jadącego na Dworzec Centralny. Nie dojechała jednak do końca trasy. Wysiadła z niego w pobliżu mostu Gdańskiego. To tam ślad się urwał. Policja ustaliła ten fakt po ostatnim logowaniu jej telefonu. Jak informowaliśmy wcześniej, trwało ono od godz. 2.55 do ok. 4 nad ranem. Niestety, ta historia nie zakończyła się szczęśliwie. Po 3 miesiącach poszukiwań okazało się, że 22-letnia mieszkanka podwarszawskich Ząbek nie żyje.

W czwartek (24 kwietnia) rodzina zaginionej przekazała smutną wiadomość. – Żadne słowa nie są w stanie opisać bólu, jaki przezywam ja i moja rodzina. Z ogromnym smutkiem i żalem informuję, że zakończono poszukiwania mojej ukochanej siostry - niestety bez szczęśliwego finału. Z całego serca dziękuję wszystkim, którzy okazali wsparcie, zaangażowali się w nasze poszukiwania i pomogli nam odnaleźć Wikusię, abyśmy mogli godnie ją pożegnać… – napisała na portalu społecznościowym siostra Wiktorii.

Potrzebujesz pomocy? Nie jesteś sama, nie jesteś sam!

Jeżeli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:

800 70 2222 - CAŁODOBOWY - Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym

800 12 12 12 - CAŁODOBOWY - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

116 111 - CAŁODOBOWY - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

116 123 - CAŁODOBOWY - Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych

112 - CAŁODOBOWY - Numer alarmowy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia

i Autor: materiały prasowe / zapobiegajmysamobojstwom.pl