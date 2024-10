Koniec śledztwa w sprawie śmiertelnego wypadku w Kordowie. Normoroud B. stanie przed sądem

Szybsze pociągi z i do Warszawy. Poznaj nowy rozkład jazdy PKP Intercity

Koniec śledztwa w sprawie wypadku. Normoroud B. stanie przed sądem

O tragicznym wypadku pisaliśmy na łamach „Super Expressu” 6 czerwca. Doszło do poważnego wypadku, w którym zginęła jedna osoba, a sześć pozostałych zostało rannych. Strażacy trzy z nich musieli ewakuować z wraków przy użyciu specjalistycznych narzędzi. – Droga K61 w miejscowości Kordowo (w rejonie stacji paliw Amic) jest zablokowana po wypadku śmiertelnym z udziałem dwóch samochodów osobowych: forda i toyoty. – informowali policjanci z Ostrołęki.

W fordzie oprócz kierowcy podróżowało 3 pasażerów, natomiast w toyocie kierowca i dwie kobiety. 82-latka z toyoty zginęła na miejscu. Troje pozostały uczestników było zakleszczonych w rozbitych samochodach. Strażacy musieli uwalniać je specjalistycznym sprzętem do rozginania blachy. Wszyscy trafili do szpitala z ciężkimi obrażeniami.

Jak donosi portal eostroleka.pl, 30 września do Sądu Rejonowego w Ostrołęce trafił akt oskarżenia przeciwko Normurodowi B. Jest on oskarżony o przestępstwo z art. 177 § 1 i § 2 Kodeksu Karnego, czyli spowodowanie wypadku komunikacyjnego, w wyniku którego inna osoba odniosła obrażenia ciała, a także spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Sprawcy grozi kara do 8 lat więzienia.