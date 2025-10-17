Konkurs chopinowski. Po wejściówki w kolejce od 3 w nocy. Filharmonia pęka w szwach

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
Izabela Kraj
Izabela Kraj
2025-10-17 4:35

Konkurs chopinowski nieuchronnie zbliża się do finału. Zmagania mistrzów fortepianu przyciągały od dwóch tygodni tłumy spragnionych muzycznych wrażeń słuchaczy. Filharmonia Narodowa pękała w szwach, a kolejka do kasy po wejściówki ustawiała się czasem o godz. 3 rano.

Filharmonia Narodowa w Warszawie

i

Autor: Autorstwa Adrian Grycuk - Praca własna, CC pl, https/commons.wikimedia.orgwindex.phpcurid=90497321/ CC BY-SA 3.0 Filharmonia Narodowa w Warszawie

Konkurs chopinowski. Po wejściówki w kolejce od 3 w nocy. Filharmonia pęka w szwach

20 października, po zakończeniu przesłuchań finałowych i obrad jury, świat muzyki dowie się, kto sięgnie po najwyższe laury w tym najbardziej prestiżowym konkursie pianistycznym świata. Potem koncerty zwycięzców zaplanowano do 23 października. Bilety na eliminacje wyprzedały się na pniu. Tym, którzy ich nie zdobyli, pozostało liczyć, że część osób nie przyjdzie, a oni wskoczą na ich miejsce. Chętnych po wejściówki codziennie jest tylu, że kolejka pod Filharmonią Narodową ustawia się już od bladego świtu. Zawinięci w śpiwory i opatuleni, niczym Eskimosi, koczują przed drzwiami muzycznej świątyni. Rekordziści przychodzili o godz. 3. – Ja czekam tu z koleżankami od 5 rano. Warto! Na tym etapie zmagań emocje są ogromne, bo wszyscy uczestnicy są tak utalentowani, że trudno zgadnąć, który z nich wygra – mówiła naszemu reporterowi Justyna (28 l.). Kamil Laskowski (27 l.) też wstał skoro świt. – Byłem tu po godz. 6.30. Kolejka już wtedy była duża, ale nie tracę nadziei – mówi nam 27-latek.

Polecany artykuł:

Chopin w autobusie i tramwaju. Muzyka wielkiego Polaka opanowała komunikację mi…
Groby serc. Piłsudski, Chopin, Kościuszko, Sobieski i kochanka Napoleona. Niezapomniani

Gdyby Warszawa miała już salę koncertową przy siedzibie Sinfonii Varsovii, pewnie problemu z kolejkami by nie było. Na widowni Filharmonii Narodowej mogą zasiąść jednocześnie maksymalnie 1072 osoby. W sali przy Grochowskiej pomieściłoby się prawie dwa razy tyle melomanów! Dziś największą salę koncertową w Polsce (na 1804 miejsca) ma Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu.

Polecany artykuł:

Chopin i jego Europa po raz 18. Bruce Liu znów olśni Warszawę
Quiz o Fryderyku Chopinie
Pytanie 1 z 10
Gdzie przyszedł na świat Fryderyk Chopin?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WARSZAWA
KONKURS CHOPINOWSKI