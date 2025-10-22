Kontrowersyjny dom "jednorodzinny" z 15 sypialniami. Architekt tłumaczy się z projektu. "Nie miałem podejrzeń!"

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2025-10-22 20:37

Wieliszew, mała miejscowość pod Warszawą, znów znalazła się na ustach całej Polski za sprawą budowy gigantycznego domu z 15 sypialniami i 15 łazienkami. Inwestycja od początku budzi kontrowersje, a sąsiedzi obawiają się, że zamiast domu jednorodzinnego powstanie tam hotel lub budynek z mikrokawalerkami na wynajem. W związku z tymi obawami, redakcja portalu Architektura-Murator postanowiła porozmawiać z architektem tego kontrowersyjnego obiektu, Dawidem Łapińskim, właścicielem Pracowni Architektonicznej XYZ.

Super Express Google News
  • W Wieliszewie powstaje gigantyczny "dom jednorodzinny" z 15 sypialniami, budzący obawy o patodeweloperkę.
  • Architekt Dawid Łapiński tłumaczy redakcji Architektura-Murator, że projekt odpowiadał na szczegółowe potrzeby inwestora i nie wzbudził podejrzeń.
  • Czy to faktycznie dom dla rodziny, czy próba obejścia przepisów? Sprawdź, co dalej z kontrowersyjną inwestycją.

Dom z 15 sypialniami w Wieliszewie. Patodeweloperka w rozkwicie?

Sprawa budowy gigantycznego "domu" w Wieliszewie ciągnie się już od dłuższego czasu. Portal Architektura-Murator zwrócił uwagę na nieproporcjonalne rozmiary budynku w stosunku do otaczającej go zabudowy. Trzykondygnacyjny obiekt o długości 36 metrów ma zawierać aż 15 sypialni, 15 łazienek, pralnię z suszarnią, gabinet i spiżarnię.

Mimo zapewnień inwestora, że buduje dom jednorodzinny, wójt gminy wyraził obawy, że może to być próba obejścia przepisów. Sąsiedzi z kolei wprost mówią o patodeweloperce i boją się hotelu za płotem. Warto przypomnieć, że jesienią 2025 roku GUNB cofnął pozwolenie na budowę, wskazując na niezgodność z przepisami.

Dodatkowo, portal zwrócił uwagę na powiązania inwestora ze spółką RSJ House, która kilka lat temu próbowała wybudować 8-piętrowy blok w Wieliszewie na podstawie tzw. specustawy covidowej. Inwestycja ta również budziła kontrowersje, ale ostatecznie nie doszła do skutku.

Patodeweloperka w Wieliszewie

Polecany artykuł:

Budują nam blok pod nosem! Kolejna patodeweloperka na Woli

Architekt: "Nie miałem podejrzeń związanych z mikrokawalerkami"

W wywiadzie dla portalu architekt Dawidem Łapińskim - który zaprojektował ten kontrowersyjny budynek - przekonuje, że inwestor bardzo dokładnie sprecyzował swoje oczekiwania dotyczące liczby sypialni i łazienek, a "zawarte w programie funkcjonalno-użytkowym informacje pozwoliły na stworzenie budynku mieszkalnego według indywidualnego zamówienia".

Na pytanie, czy tego typu zamówienie nie wzbudziło u niego podejrzeń, że to próba obejścia przepisów i budowy budynku z mikrokawalerkami, architekt odpowiedział: „Nie wzbudziło u mnie żadnych podejrzeń związanych z mikrokawalerkami, ponieważ Inwestor dokładnie określił swoje wymogi odnośnie potrzeb służących zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych jego rodziny”.

Łapiński podkreślił również, że projektowany budynek został określony jako "duży, wygodny, przestronny dom o wysokim standardzie, usytuowany na okazałej i ładnie położonej działce, z rozległym ogrodem". Architekt zapewnił również, że jego projekt harmonizuje z otaczającą zabudową poprzez określony nowoczesny styl architektoniczny.

Co dalej z kontrowersyjną budową w Wieliszewie?

Mimo wyjaśnień architekta, sprawa budowy gigantycznego domu w Wieliszewie nadal budzi wiele emocji. Pozostaje pytanie, czy inwestor rzeczywiście zamierza zamieszkać w tak dużym domu z rodziną, czy też planuje wykorzystać go w inny sposób.

Polecany artykuł:

Patodeweloperka w Warszawie. W tych klitkach mieli mieszkać ludzie. Ratusz mówi…
Kontrowersyjny dom jednorodzinny w Wieliszewie pod Warszawą
17 zdjęć
Sonda
Czy patodeweloperka to poważny problem?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WIELISZEW
PATODEWELOPERKA