Koszmar na drodze. Roztrzaskali się czołowo o piaskarkę. W osobówce było 5 osób

Dramatyczne sceny rozegrały się na łuku drogi. Piaskarka jechała w kierunku Opoczna. Za naprzeciwka nagle wyjechało renault megane. Kierowca wypadł ze swojego pasa ruchu i huknął prosto pod piaskarkę. - Do zdarzenia doszło o godzinie 7:46 w miejscowości Goździków. Wszystkie 5 osób podróżujące samochodem osobowym trafiły do szpitali. W zdarzeniu najcięższe obrażenia odniosła 17-letnia pasażerka – powiedziała asp. szt. Aneta Wilk z komendy policji w Przysusze. Policjantka opowiedziała też o wstępnych ustaleniach. - 20-letni kierowca nie dostosował prędkości do panujących na drodze trudnych warunków – powiedziała as.p szt. Wilk.

Pilną akcję ratunkową potwierdziła też rzeczniczka Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Potwierdziła, że ranna 17-latka jest w ciężkim stanie. - Poszkodowana kobieta trafiła do szpitala w Łodzi z wielonarządowymi obrażeniami ciała – powiedziała w rozmowie z „Super Expressem” Justyna Sochacka. Zdjęcia z miejsca wypadku są przerażające. Z samochodu osobowego zostały jedynie strzępy pogiętej blachy. Galerię zdjęć wypadku zobaczysz poniżej.