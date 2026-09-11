Prokuratura: bił, kopał i wyrzucał 75-letnią matkę z domu. Robił to przez prawie 15 lat

53-latek z powiatu ostrowskiego od grudnia 2011 roku miał gnębić i torturować własną matkę.

Kiedy policja zatrzymała mężczyznę, wydmuchał ponad 2,3 promila alkoholu.

Decyzją sądu agresor spędzi najbliższe dwa miesiące w tymczasowym areszcie.

Znęcał się nad swoją partnerką i zabił jej psa

Lata przemocy za zamkniętymi drzwiami

W sobotę, 5 września 2026 roku, policjanci z Ostrowi Mazowieckiej otrzymali zgłoszenie o nietrzeźwym mężczyźnie, który miał być agresywny wobec starszej kobiety. Na miejsce skierowano patrol. Funkcjonariusze ustalili, że 53-letni mieszkaniec powiatu ostrowskiego wszczął awanturę ze swoją 75-letnią matką. Według ustaleń policji miał ją popychać. Badanie wykazało u niego ponad 2,3 promila alkoholu.

Policjanci wszczęli procedurę Niebieskiej Karty i zatrzymali mężczyznę. Po badaniu lekarskim trafił do pomieszczenia dla osób zatrzymanych w ostrowskiej komendzie.

Wyzwiska, szarpanie, bicie i kopanie

Śledczy ustalili, że sobotnia interwencja była elementem znacznie dłuższej historii. Prokuratura zarzuca 53-latkowi, że od grudnia 2011 roku do dnia zatrzymania znęcał się nad matką psychicznie i fizycznie. Według ustaleń mężczyzna, gdy pił alkohol, urządzał awantury. Miał wtedy wyzywać kobietę, szarpać ją za ubranie, popychać i przewracać. Prokuratura wskazuje również na uderzanie pięścią w kark, kopanie po całym ciele oraz wyrzucanie matki z domu, niezależnie od pory roku. Dowody w sprawie to między innymi zeznania pokrzywdzonej i świadków oraz dokumentacja wcześniejszych policyjnych interwencji dotyczących 53-latka.

Nie przyznał się. Trafił do aresztu

W Prokuraturze Rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej mężczyźnie przedstawiono zarzut psychicznego i fizycznego znęcania się nad matką przez niemal 15 lat. Podejrzany nie przyznał się do zarzutu. Sąd Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował wobec 53-latka tymczasowy areszt na dwa miesiące. Mężczyzna został przewieziony do zakładu karnego. Za znęcanie się psychiczne i fizyczne nad osobą najbliższą grozi do 5 lat więzienia.

Gdzie szukać pomocy?

Osoby doświadczające przemocy domowej mogą skorzystać z Ogólnopolskiego Pogotowia dla Osób Doznających Przemocy Domowej „Niebieska Linia” - 800 120 002. Telefon jest bezpłatny i działa całodobowo. W przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia należy dzwonić pod 112.