Roztrzaskał się na pędzącej cysternie. Zginął pomimo 40-minutowej reanimacji

HORROR NA DK79

Koszmarna czołówka pod Górą Kalwarią. Kierujący osobówką gruchnął czołowo w rozpędzoną cysternę z cementem. Zginął na miejscu

Do koszmaru na drodze krajowej nr 79 doszło we wtorek, 5 września. W okolicach godziny 15, na prostym odcinku drogi osobówka marki toyota czołowo zderzyła się z cysterną przewożącą cement. Pomimo długiej walki o życie kierującego malutkim - w porównaniu do ciężarówki - autem, lekarz stwierdził zgon. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja pracująca na miejscu pod nadzorem prokuratora.