JAK ONI TO PRZEŻYLI?

Koszmarna czołówka w Ciepielowie. Zawinął się na drzewie mercedesem. Cztery osoby ranne

Chwilę po godzinie 14 w środę, 21 czerwca w gminie Ciepielów doszło do przerażającego wypadku. Nagle z drogi, z niewyjaśnionych do tej pory przyczyn, zjechał osobowy mercedes. Jak udało nam się dowiedzieć, kierujący pojazdem nawet nie hamował! Z impetem gruchnął w przydrożne drzewo. Cztery osoby zostały ranne – młoda kobieta, w wieku około 20 lat i trzech mężczyzn w wieku od 20 do 35 lat.