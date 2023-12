Pijany jak bela kierowca śmiertelnie potrącił 42-latka. Alkomat oszalał!

Protest pod siedzibą TVP w Warszawie. Zebrani skandowali hasła. Doszło do szarpaniny

Nowa Otocznia. Koszmar na prostej drodze. Nie żyje 42-latek

Zgłoszenie o wypadku wpłynęło do dyżurnego policji chwilę po godzinie 22 we wtorek (19 grudnia). Wynikało z niego, że w Nowej Otoczni pod Mławą doszło do potrącenia pieszego. Służby ratunkowe wezwali na miejsce przypadkowi świadkowie, którzy udzielali poszkodowanemu mężczyźnie pierwszej pomocy.

− Pomimo działań ratunkowych, 42-letni pieszy, mieszkaniec powiatu mławskiego, zmarł na miejscy wypadku − przekazała asp. szt. Anna Pawłowska z mławskiej policji.

Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, kierujący fiatem 47-letni mieszkaniec powiatu mławskiego, jadąc w kierunku Mławy, na nieoświetlonym odcinku potrącił pieszego idącego w tym samym kierunku prawą stroną drogi. Pieszy nie miał na sobie elementów odblaskowych.

− Kierowca fiata, w chwili zatrzymania przez interweniujący patrol, miał w organizmie ponad 1,9 promila alkoholu. Został osadzony w policyjnym areszcie. Grozi mu kara do 16 lat pozbawienia wolności − dodała asp. szt. Pawłowska.

Trwają szczegółowe ustalenia, czynności prowadzi mławska policja pod nadzorem prokuratury.