Kraksa pod Siedlcami! Zajechała drogę, bo się zagadała. Sprawczyni nic się nie stało, drugi kierowca w szpitalu

Ciężarówka z bydłem wpadła do rowu na S8. Zwierzęta rozbiegły się po drodze

To najlepsza dzielnica w Warszawie? Tanie mieszkania przyciągają tłumy. Niczego tu nie brakuje

Gotuj z Rafałem Trzaskowskim! Prezydent Warszawy zaprasza do kuchni. Smakowita aukcja WOŚP

Wypadek w Siedlcach

Mało brakowało, a doszłoby do wielkiej tragedii kiedy to kierująca audi wyjechała raptownie na drogę z pierwszeństwem przejazdu wprost pod pędzący samochód dostawczy. Do zdarzenia doszło 16 stycznia przed południem pod Zbuczynem na trasie Siedlce – Międzyrzec Podlaski.

Kierująca samochodem osobowym marki audi zamierzała włączyć się do ruchu drogi DK2, by udać się do pobliskich Siedlec. Kobieta zajęta rozmową ze swoja mamą, nie zauważyła białego volksawgena, który z dużą szybkością jechał w jej kierunku.

Czytaj dalej pod materiałem wideo.

System ostrzegawczy Safepass może pojawić się w Siedlcach Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Refleks uratował mu życie

Tylko rozsadek i refleks kierowcy samochodu dostawczego uronił przed najgorszym, bo mężczyzna w porę wcisnął hamulce, znacznie wytracając prędkość przed zderzeniem z audi.

Mimo tego kierujący busem doznał rozległych obrażeń i trafił do szpitala. Sprawczyni zdarzenia nic się nie stało.