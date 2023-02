Krwawa jatka pod Zwoleniem! Pracownik próbował zadźgać nożem swojego szefa!

Zatłukł Kasię młotkiem za 2 tysiące. Szokująca zbrodnia niedaleko Siedlec. Mordercy trafili do więzienia

Zwoleń. Pracownik kilkukrotnie dźgnął nożem swojego szefa

Sytuacja miała miejsce 9 lutego, w czwartek. Między zgłaszającym – 57-letnim szefem – a jego pracownikiem doszło do małego nieporozumienia. Niewielka kłótnia przerodziła się w szarpaninę. Pracownik najpierw uderzał pokrzywdzonego, a następnie wyjął nóż i zaczął go dźgać!

– Na miejsce została wezwana karetka pogotowia, która rannego mężczyznę przewiozła do szpitala. Jak się okazało, sprawca uciekł w nieznanym kierunku. Funkcjonariusze rozpoczęli czynności operacyjne i procesowe. Ustalono wizerunek mężczyzny i przekazano wszystkim patrolom w służbie. Do pomocy wezwano przewodnika z psem tropiącym oraz funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji w Radomiu. Rozpoczęły się poszukiwania osoby podejrzanej – przekazała mł. asp. Katarzyna Słyk ze zwoleńskiej policji.

Zaledwie kilka godzin po rozpoczęciu poszukiwań odnaleziono sprawę. 59-latek został przewieziony najpierw do komendy policji, trafił do policyjnego aresztu. Dzień później, w piątek, 10 lutego, został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa.

Na wniosek prokuratury decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Teraz mężczyźnie grozi kara nawet dożywotniego pozbawiania wolności.