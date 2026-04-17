Krwawa zbrodnia w Ostrołęce. Na oczach Nicoli wbił Rafałowi nóż kuchenny w oko!

Alicja Franczuk
2026-04-17 12:01

Ta zbrodnia szokuje. Towarzyskie spotkanie zakończyło się krwawym dramatem. Przemysław D. nagle chwycił za kuchenny nóż i wbił go w oko Rafałowi A. Ranny mężczyzna nie przeżył. Tragedia rozegrała się na oczach Nicoli. Zabójca zasiadł na ławie oskarżonych. Pod koniec marca Sąd Najwyższy wydał ostateczny wyrok. Przemysław D. przez długie lata będzie oglądał świat zza więziennych krat.

i

Autor: Kevin Brine/ Shutterstock

Krwawy dramat w Ostrołęce. Przemysław wbił Rafałowi nóż w oko

Wracamy do horroru, który rozegrał się w nocy z 19 na 20 kwietnia 2024 r. w bloku przy ul. Prądzyńskiego Ostrołęce. Troje znajomych spędzało wspólnie czas - 40-letni Przemysław D., 42-letni Rafał A. oraz 24-letnia Nikola P. W pewnym momencie Przemysław chwycił kuchenny nóż i wbił 11-centymetrowe ostrze w prawe oko Rafała. Młoda kobieta zaalarmowała służby. Ranny mężczyzna trafił do miejskiego szpitala, jednak jego życia nie udało się uratować.

Po zdarzeniu policja zatrzymała Nikolę oraz Przemysława. Po przesłuchaniu kobiety w charakterze świadka została ona zwolniona do domu. Z kolei mężczyzna decyzją sądu został tymczasowo aresztowany.

Sądowa batalia Przemysława D.

Przemysław D. został dokładnie przebadany przez biegłych psychiatrów. Stwierdzili oni w opinii sądowo – psychiatrycznej, że mężczyzna w czasie czynu miał w znacznym stopniu ograniczoną zdolność rozpoznania znaczenia czynu i pokierowania swoim postępowaniem.

Sąd Okręgowy w Ostrołęce już 18 lutego 2025 roku uznał Przemysława D. za winnego zabójstwa z zamiarem ewentualnym i wymierzył mu karę 20 lat pozbawienia wolności, terapię uzależnień oraz nawiązkę w wysokości 30.000 zł na rzecz Kacpra S. Obrońca oskarżonego zaskarżył jednak wyrok, argumentując, że sąd nie wziął pod uwagę ograniczonej poczytalności Przemysława D. i wymierzył zbyt surową karę.

Sąd Apelacyjny w Białymstoku utrzymał wyrok w mocy, ale obrońcy Przemysława D. nie dawali za wygraną. Wnieśli o kasację do Sądu Najwyższego.

Ostateczny wyrok - Przemysław D. spędzi dwie dekady za kratkami

Prokurator Elżbieta Edyta Łukasiewicz, Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce przekazała, że 26 marca 2026 r. Sąd Najwyższy wydał ostateczny wyrok w sprawie Przemysława D. - Sąd uznał kasację obrońcy skazanego za oczywiście bezzasadną. Od wyroku Sądu Najwyższego nie przysługują środki odwoławcze - poinformowała prokurator.

KASACJA
OSTROŁĘKA
NÓŻ
ZABÓJSTWO
SĄD NAJWYŻSZY