Krwawa zbrodnia w Ostrołęce. Na oczach Nicoli wbił Rafałowi nóż kuchenny w oko!

Krwawy dramat w Ostrołęce. Przemysław wbił Rafałowi nóż w oko

Wracamy do horroru, który rozegrał się w nocy z 19 na 20 kwietnia 2024 r. w bloku przy ul. Prądzyńskiego Ostrołęce. Troje znajomych spędzało wspólnie czas - 40-letni Przemysław D., 42-letni Rafał A. oraz 24-letnia Nikola P. W pewnym momencie Przemysław chwycił kuchenny nóż i wbił 11-centymetrowe ostrze w prawe oko Rafała. Młoda kobieta zaalarmowała służby. Ranny mężczyzna trafił do miejskiego szpitala, jednak jego życia nie udało się uratować.

Po zdarzeniu policja zatrzymała Nikolę oraz Przemysława. Po przesłuchaniu kobiety w charakterze świadka została ona zwolniona do domu. Z kolei mężczyzna decyzją sądu został tymczasowo aresztowany.

Sądowa batalia Przemysława D.

Przemysław D. został dokładnie przebadany przez biegłych psychiatrów. Stwierdzili oni w opinii sądowo – psychiatrycznej, że mężczyzna w czasie czynu miał w znacznym stopniu ograniczoną zdolność rozpoznania znaczenia czynu i pokierowania swoim postępowaniem.

Sąd Okręgowy w Ostrołęce już 18 lutego 2025 roku uznał Przemysława D. za winnego zabójstwa z zamiarem ewentualnym i wymierzył mu karę 20 lat pozbawienia wolności, terapię uzależnień oraz nawiązkę w wysokości 30.000 zł na rzecz Kacpra S. Obrońca oskarżonego zaskarżył jednak wyrok, argumentując, że sąd nie wziął pod uwagę ograniczonej poczytalności Przemysława D. i wymierzył zbyt surową karę.

Sąd Apelacyjny w Białymstoku utrzymał wyrok w mocy, ale obrońcy Przemysława D. nie dawali za wygraną. Wnieśli o kasację do Sądu Najwyższego.

Ostateczny wyrok - Przemysław D. spędzi dwie dekady za kratkami

Prokurator Elżbieta Edyta Łukasiewicz, Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce przekazała, że 26 marca 2026 r. Sąd Najwyższy wydał ostateczny wyrok w sprawie Przemysława D. - Sąd uznał kasację obrońcy skazanego za oczywiście bezzasadną. Od wyroku Sądu Najwyższego nie przysługują środki odwoławcze - poinformowała prokurator.

