Policjant z Węgrowa wracając po służbie, zauważył leżącego mężczyznę, który wymagał natychmiastowej pomocy.

Funkcjonariusz udzielił pierwszej pomocy wychłodzonemu mężczyźnie i wezwał służby ratunkowe.

Szybka reakcja policjanta uratowała życie nieznajomemu. Sprawdź, jak możesz pomóc w podobnych sytuacjach!

Posterunkowy uratował życie mężczyźnie w Rozbitym Kamieniu

Posterunkowy Piejka, jadąc przez miejscowość Rozbity Kamień w powiecie sokołowskim, dostrzegł na poboczu drogi leżącego mężczyznę. Intuicja i doświadczenie podpowiedziały mu, że sytuacja jest poważna. Bez chwili wahania zatrzymał samochód i podbiegł do potrzebującego.

Okazało się, że mężczyzna był wychłodzony i osłabiony, choć na szczęście pozostawał przytomny. W obliczu niskich temperatur, każda minuta zwłoki mogła mieć tragiczne konsekwencje. Policjant natychmiast okrył go kocem termicznym, zapewniając podstawowe ciepło i wsparcie, a następnie wezwał zespół ratownictwa medycznego.

Do momentu przyjazdu karetki, posterunkowy czuwał przy mężczyźnie, monitorując jego stan i upewniając się, że nie traci przytomności. Jego szybka i zdecydowana reakcja była kluczowa. Dzięki niej pomoc medyczna dotarła na czas, zapobiegając dalszemu pogorszeniu się stanu zdrowia wychłodzonego człowieka.

Nie bądźmy obojętni. Pomoc w niskich temperaturach

Policjanci przypominają, że w okresie niskich temperatur i silnych mrozów, kiedy bezdomni i osoby starsze są szczególnie narażone na wychłodzenie, nasza czujność i gotowość do działania mogą uratować czyjeś życie. Wystarczy jeden telefon pod numer alarmowy 112, aby powiadomić odpowiednie służby o osobie potrzebującej pomocy. Nie bądźmy obojętni: nasza reakcja może sprawić, że ktoś bezpiecznie przetrwa zimę.