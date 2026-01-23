Krystian wracał w nocy do domu. To, co zobaczył na poboczu, zmroziło mu krew w żyłach!

Piotr Lis
Piotr Lis
2026-01-23 7:45

Wracając do domu po ciężkiej pracy, większość z nas marzy o ciepłym łóżku i zasłużonym odpoczynku. Jednak dla posterunkowego Krystiana Piejki z Węgrowa, poniedziałkowy poranek (22 stycznia) okazał się być momentem, który na długo zapadnie w pamięć. Zamiast standardowego zakończenia dnia, policjant stanął przed wyzwaniem, które wymagało natychmiastowej reakcji i ogromnej empatii. Co się stało? O szczegółach piszemy w artykule poniżej.

Krystian wracał w nocy do domu. To, co zobaczył na poboczu, zmroziło mu krew w żyłach!

i

Autor: KPP w Węgrowie/ Materiały prasowe
  • Policjant z Węgrowa wracając po służbie, zauważył leżącego mężczyznę, który wymagał natychmiastowej pomocy.
  • Funkcjonariusz udzielił pierwszej pomocy wychłodzonemu mężczyźnie i wezwał służby ratunkowe.
  • Szybka reakcja policjanta uratowała życie nieznajomemu. Sprawdź, jak możesz pomóc w podobnych sytuacjach!

Posterunkowy uratował życie mężczyźnie w Rozbitym Kamieniu

Posterunkowy Piejka, jadąc przez miejscowość Rozbity Kamień w powiecie sokołowskim, dostrzegł na poboczu drogi leżącego mężczyznę. Intuicja i doświadczenie podpowiedziały mu, że sytuacja jest poważna. Bez chwili wahania zatrzymał samochód i podbiegł do potrzebującego.

Okazało się, że mężczyzna był wychłodzony i osłabiony, choć na szczęście pozostawał przytomny. W obliczu niskich temperatur, każda minuta zwłoki mogła mieć tragiczne konsekwencje. Policjant natychmiast okrył go kocem termicznym, zapewniając podstawowe ciepło i wsparcie, a następnie wezwał zespół ratownictwa medycznego.

Do momentu przyjazdu karetki, posterunkowy czuwał przy mężczyźnie, monitorując jego stan i upewniając się, że nie traci przytomności. Jego szybka i zdecydowana reakcja była kluczowa. Dzięki niej pomoc medyczna dotarła na czas, zapobiegając dalszemu pogorszeniu się stanu zdrowia wychłodzonego człowieka.

Nie bądźmy obojętni. Pomoc w niskich temperaturach

Policjanci przypominają, że w okresie niskich temperatur i silnych mrozów, kiedy bezdomni i osoby starsze są szczególnie narażone na wychłodzenie, nasza czujność i gotowość do działania mogą uratować czyjeś życie. Wystarczy jeden telefon pod numer alarmowy 112, aby powiadomić odpowiednie służby o osobie potrzebującej pomocy. Nie bądźmy obojętni: nasza reakcja może sprawić, że ktoś bezpiecznie przetrwa zimę.

Super Express Google News
Sonda
Wiesz jak udzielić pierwszej pomocy?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POMOC
POMOC BEZDOMNYM
POMOC POTRZEBUJĄCYM
POMOC SPOŁECZNA