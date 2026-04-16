Krystian zginął w roztrzaskanym Audi. Za kółkiem siedział 22-letni Roman. Był kompletnie pijany

Alicja Franczuk
2026-04-16 14:17

Tragiczny wypadek w miejscowości Badów Górny w gminie Mszczonów. Kierujący czarnym Audi 22-letni Ukrainiec Roman M. podczas wyprzedzania pojazdów stracił panowanie nad autem i roztrzaskał je o przydrożne drzewo. W wypadku zginął jego pasażer - 29-letni Krystian M. Jak się okazało, młody kierowca był kompletnie pijany. Miał w organizmie ponad 2,5 promila alkoholu!

Galeria zdjęć 4

Badów Górny. Śmiertelny wypadek

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w niedzielę, 12 kwietnia, w miejscowości Badów Górny w gminie Mszczonów. - Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący pojazdem marki Audi, kończąc manewr wyprzedzania dwóch pojazdów marki Iveco oraz Opel, stracił panowanie nad pojazdem, zjechał z drogi i uderzył w przydrożne drzewo - przekazała sierż. szt. Monika Michalczyk z Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie.

W wypadku zginął 29-letni pasażer Audi - mieszkaniec powiatu piotrkowskiego Krystian M.

Za dużo alkoholu, za wysoka prędkość

Szybko wyszło na jaw, że 22-letni kierowca czarnego Audi, obywatel Ukrainy Roman M., był kompletnie pijany. Badanie wykazało ponad 2,5 promila alkoholu w jego organizmie.

Młodego mężczyznę zgubiła też prędkość. Według ustaleń śledczych, jadąc poza obszarem zabudowanym, przekroczył co najmniej dwukrotnie dopuszczalną na tym odcinku drogi prędkość 90km/h.

- Szacunkową prędkość pojazdu w chwili zdarzenia oceniono na podstawie zeznań co najmniej czterech naocznych świadków, zniszczeń (rozerwania) samochodu marki Audi, ale przede wszystkim na podstawie wstępnej opinii biegłego z zakresu ruchu drogowego i rekonstrukcji wypadków drogowych - wyjaśnił prokurator Bartosz Maliszewski, z Prokuratury Okręgowej w Płocku.

22-latek aresztowany

Roman M. został zatrzymany przez Policję i doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Żyrardowie. - Prokurator przedstawił mu zarzuty prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości oraz spowodowania w stanie nietrzeźwości wypadku komunikacyjnego ze skutkiem śmiertelnym w warunkach rażącego naruszenia zasad ruchu drogowego i rażącej prędkości pojazdu. Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu i złożył obszerne wyjaśnienia zgodne z ustalonym stanem faktycznym - poinformował prok. Maliszewski.

- Z uwagi na brak stałego miejsca pobytu w kraju tego cudzoziemca, a także grożącą mu wysoką karę, wniosek prokuratora o zastosowanie tymczasowego aresztowania nie mógł być nieskuteczny… Decyzją sądu podejrzany został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące - dodał.

Teraz 22-letniemu Romanowi M. grozi kara pozbawienia wolności od lat 5 do 20.

Galeria zdjęć 4

Sonda
Czy zdarzyło Ci się kiedyś prowadzić auto po alkoholu?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ŚMIERTELNY WYPADEK
PROKURATURA PŁOCK
PIJANY KIEROWCA