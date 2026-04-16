Żołnierz postrzelił funkcjonariusza Służby Więziennej. Groźny wypadek na strzelnicy w Siedlcach

W Siedlcach doszło do groźnego wypadku na strzelnicy, gdzie żołnierz postrzelił funkcjonariusza Służby Więziennej.

Postrzelony mężczyzna ma obrażenia uda. Służby badają okoliczności zdarzenia.

Wypadek na strzelnicy w Siedlcach. Żołnierz postrzelił funkcjonariusza Służby Więziennej

Do groźnego zdarzenia doszło na cywilnej strzelnicy w Siedlcach na Mazowszu. W trakcie zajęć strzeleckich żołnierz postrzelił funkcjonariusza Służby Więziennej. Ranny mężczyzna doznał obrażeń uda, jednak jego życiu i zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Na miejsce natychmiast wezwano odpowiednie służby, a sprawą zajęła się Żandarmeria Wojskowa. Jak wyjaśnia w rozmowie z Radiem Eska rzecznik formacji, podpułkownik Dariusz Rozkosz, zdarzenie ma charakter nieszczęśliwego wypadku.

„Doszło do nieszczęśliwego wypadku, w wyniku którego postrzelony w udo został funkcjonariusz służby więziennej. Uszkodzenie ciała nie zagraża jego życiu i zdrowiu. W związku z faktem, że sprawcą postrzelenia jest żołnierz, czynności na miejscu zdarzenia prowadziła Żandarmeria Wojskowa” - przekazał.

Trwa dochodzenie

Z ustaleń wynika, że w chwili zdarzenia na strzelnicy prowadzone były oddzielne zajęcia. Z jednej strony trenowali funkcjonariusze Służby Więziennej, z drugiej żołnierz.

„Możemy tylko powiedzieć tyle, że były to oddzielne zajęcia strzeleckie prowadzone zarówno przez Służbę Więzienną, jak i przez żołnierza” - dodał ppłk Rozkosz.

Na razie nie są znane dokładne okoliczności incydentu. Śledczy będą ustalać, w jaki sposób doszło do postrzelenia oraz czy podczas korzystania z broni palnej zachowane zostały wszystkie wymagane procedury bezpieczeństwa.

O zdarzeniu został już poinformowany prokurator z działu do spraw wojskowych Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów. To właśnie prokuratura będzie nadzorować dalsze postępowanie wyjaśniające.

Źródło: Radio Eska

