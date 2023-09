Krzysiek uśmiecha się od ucha do ucha, mama całuje go w czoło. Wzruszający widok!

Gdzie jest poszukiwany 16-letni Krzysztof Dymiński. Jego matka udostępniła wzruszający post w mediach społecznościowych

Krzysztof Dymiński jest poszukiwany od czterech miesięcy. 16-latek w sobotę, 27 maja wyszedł ze swojego domu, w którym mieszkał z rodzicami i rozpłynął się w powietrzu. Ostatni raz jego telefon logował się w okolicach mostu Gdańskiego. To wtedy chłopak w swoim profilu na mediach społecznościowych opublikował post: „dziękuję, żegnajcie”. Rodzice nastolatka, pomimo czasu, który minął, nie poddają się i cały czas poszukują chłopaka. – Nie tracimy nadziei, że gdzieś żyjesz, że wrócisz – czytamy w jednym z wpisów matki chłopaka w mediach społecznościowych.

W przeciągu tego czasu, od dnia zaginięcia Krzyśka, w sieci pojawiło się mnóstwo informacji dotyczących rzekomych miejsc, w których mógł się pojawić, ale również wiele teorii, co do jego aktualnego życia.

Według niektórych internautów 16-latek był widziany nad Bałtykiem i w Poznaniu. Inni twierdzili, że widzieli go w Inowrocławiu i pod Suwałkami. Jedna osoba postawiła przerażającą teorię, że rzekomo nastolatek mógł stracić pamięć i nie wie, kim jest i jak wrócić do domu. Żadna z tych informacji jednak nie potwierdziła się.

Minęły cztery miesiące od zaginięcia Krzysztofa Dymińskiego. „Czekamy każdego dnia”

Matka poszukiwanego nastolatka jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. W środę, 27 września, kobieta opublikowała kolejny post. Zrobiła to, bo tego dnia minęły cztery miesiące od zaginięcia jej syna.

− Nie ma cię w domu już cztery miesiące. Nie rozumiemy, co się stało, że podjąłeś decyzję, by wyjść tamtego dnia. Czas płynie i dziś już wiemy, że nie muszę wiedzieć dlaczego wyszedłeś. Może kiedyś będziesz chciał mi powiedzieć, ale dziś liczę tylko na to, że wrócisz do nas. Czekam każdego dnia na tę chwilę. Bardzo cię kochamy synku. Najbardziej na świecie. Jesteś naszym słoneczkiem. Wróć − czytamy.

Wiadomość została podpisana przez mamę, tatę i brata zaginionego. Pod krótkim postem umieszczono zdjęcie uśmiechniętego Krzyśka. Obok jest jego matka, która całuje go w czoło. Ten widok łamie najtwardsze serca.

Krzysztof Dymiński. Rysopis zaginionego

Krzysztof Dymiński urodził się w 2007 roku. W dniu zaginięcia był ubrany w granatową bluzę z dużym logiem ADIDAS z przodu w kolorze białym, spodnie ciemne oraz buty czarne marki Diesel. Ma około 180 cm wzrostu. Ma szczupłą sylwetkę, faliste włosy i aparat na zęby.

Ktokolwiek widział nastolatka lub posiada informacje o miejscu jego pobytu, prosimy o pilny kontakt z Komisariatem Policji w Ożarowie Mazowieckim pod numerem 47 805 21 86 lub z rodziną pod numerem 604 944 800.

Ostatnia droga zaginionego Krzysztofa Dymińskiego