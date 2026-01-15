Ksiądz oskarżony o molestowanie seksualne 7-latka UNIEWINNIONY! Skandal pod Radomiem

2026-01-15 13:26

Leon C., 83-letni ksiądz z Pionek pod Radomiem oskarżony o molestowanie seksualne 7-letniego chłopca usłyszał prawomocny wyrok sądu. Duchowny został uniewinniony! Sprawa molestowania dziecka wyszła na jaw, gdy pokrzywdzony już jako 18-letni mężczyzna, zaatakował księdza na ulicy. Śledczym tłumaczył, że kiedyś kapłan go skrzywdził.

Autor: Pixabay.com W tej diecezji jest najwięcej księży w Polsce
Zakończyła się sprawa 83-letniego księdza Leona C. oskarżonego o molestowanie seksualne 7-letniego chłopca. Duchowny został prawomocnie uniewinniony od zarzucanych mu czynów.

- Sąd II instancji utrzymał w mocy wyrok Sądu Rejonowego w Kozienicach, który w czerwcu 2025 r. uniewinnił księdza Leona C. od zarzutu przedstawionego mu przez prokuraturę - poinformowała PAP w środę (14 stycznia) wiceprezes Sądu Okręgowego Renata Król. W związku z utajnieniem procesu dziennikarze poznali jedynie wyrok, bez jego uzasadnienia.

Sprawa, która dotyczyła wydarzenia sprzed kilkunastu lat, trafiła do prokuratury dopiero w 2023 r.. 5 maja 2023 r. 18-letni wówczas mężczyzna zaatakował bowiem na ulicy w Pionkach starszego księdza wracającego z posługi u chorych.

Zaatakował księdza, stanął przed sądem

Z ustaleń śledczych wynikało, że 18-latek w pewnym momencie uderzył duchownego w okolicę lędźwiową pleców. Kapłan przewrócił się i doznał niewielkich, powierzchownych urazów głowy i stłuczenia. Kilka dni później młodego mężczyznę zatrzymała policja.

Wówczas, w trakcie przesłuchania 18-latek tłumaczył śledczym motywy swego zachowania. Według młodego mężczyzny wynikały one z przykrych doświadczeń z dzieciństwa. Jak informowała wówczas prokuratura, z uwagi na złożone przez młodego mężczyznę obszerne wyjaśnienia prokurator wyłączył do odrębnego postępowania materiały dotyczące doprowadzenia małoletniego poniżej 15 lat do innej czynności seksualnej, czego kapłan miał się dopuścić w 2012 r. Pokrzywdzony miał wówczas 7 lat, ksiądz zaś 68 lat.

Wynikiem prowadzonych postępowań prokuratorskich były dwa akty oskarżenia. W jednym oskarżono 18-latka, w drugim księdza.

Młody mieszkaniec Pionek usłyszał zarzut spowodowania u duchownego obrażeń ciała. Śledczy zakwalifikowali ten czyn jako występek o charakterze chuligańskim, za co groziło do trzech lat więzienia.

W październiku 2023 r. sąd w Kozienicach uznał, że 18-latek doprowadził do lekkiego uszkodzenia ciała duchownego i skazał go na karę grzywny w wysokości 2 tys. zł. Nałożył też na niego obowiązek zapłaty nawiązki na rzecz księdza - także w wysokości 2 tys. zł. Obie strony złożyły apelacje.

Prawomocny wyrok w tej sprawie zapadł w czerwcu 2024 r. Sąd Okręgowy w Radomiu zmienił orzeczenie sądu I instancji, przyjmując, że czyn oskarżonego nie miał charakteru występku chuligańskiego i warunkowo umorzył postępowanie wobec niego na okres dwóch lat próby.

