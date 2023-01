Ksiądz podczas chrztu zwyzywał ojca dziecka! „Ty tłuku jeden” [WIDEO]

"Wpadka" na chrzcinach hitem w sieci

W życiu każdego człowieka są takie chwile, kiedy chciałby zapaść się pod ziemię. Taka sytuacja spotkała pewnego młodego tatę, którego wpadka podczas chrztu córeczki, stała się hitem TikToka. Mężczyzna poległ na standardowym pytaniu księdza podczas uroczystości, a całą sytuację uwieczniono na krótkim nagraniu.

Na początek przypominamy, że podczas liturgii chrztu ksiądz zawsze zadaje rodzicom te same pytania: "Jakie imię wybraliście dla swojego dziecka?" oraz "O co prosicie Kościół Boży dla [tutaj imię dziecka]". I chociaż te pytania się nie zmieniają, a rodzice wcześniej są informowani o przebiegu liturgii, zdarza się, że stres bierze górę i sytuacja wymyka się spod kontroli.

Na nagraniu opublikowanym na TikToku ksiądz pyta stremowanego ojca: "o co prosicie Kościół Boży dla Zosi?". Po przerażonej minie mężczyzny widać, że zestresowany tata kompletnie nie wie, o co kapłan go prosi. Ten zadaje pytanie jeszcze raz, ciszej, dalej od mikrofonu. Wtedy tata maleńkiej Zosi zaczyna improwizować. Niepewnym tonem odpowiada, szukając poprawnego rozwiązania kościelnej zagadki: - O schronienie? O dom?

W tym momencie ksiądz nie wytrzymuje i publicznie wyzywa mężczyznę! - O chrzest tłuku jeden! No, matko jedyna - mówi załamując ręce.

Nie wykluczone, że ksiądz oraz rodzice Zosi znali się wcześniej, ponieważ o dziwo, ta ostra reakcja duchownego nie wywołuje gniewu na twarzach młodych ludzi, a… śmiech.

W sieci zawrzało

Nagranie na TikToku ma już ponad tysiąc komentarzy. Widać, że internauci są dość podzieleni w kwestii zachowania księdza. Część z nich wprost krytykuje duchownego. Z kolei inni chętnie dzielą się swoimi "wpadkami".

"Mój mąż powiedział "o wszystko""

"Mnie się ksiądz spytał jakie imię wybraliśmy dla córki ja powiedziałem żadne bo myślałem że mu o drugie chodzi"

"Ja prosiłam o zdrowie"

"My powiedzieliśmy kiedyś że prosimy o wiarę. Mina księdza bezcenna"