Księża zgarnęli 53-letniego złodzieja. Mężczyzna buszował po pomieszczeniach plebanii w Węgrowie

WŁAMANIA NA PLEBANIE

W piątek 30 grudnia, doszło do obywatelskiego zatrzymania złodzieja buszującego po pomieszczeniach plebanii na terenie Węgrowa. Mężczyzna został zatrzymany przez księży i usłyszał dwa zarzuty kradzieży z włamaniem. Przyznał się do zarzucanych mu czynów. Za przestępstwa grozi mu nawet do 10 lat więzienia.