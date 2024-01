Ujawnili, ile naprawdę zarabia się w Biedronce w 2024. 9700 brutto to realne kwoty!

Wpadka dotyczy autobusu, który jechał w kierunku pętli autobusowej przy ul. Gwiaździstej. Zamiast zwyczajnego napisu „GWIAŹDZISTA” wyświetlał się napis… „cwiazbzisfa”. - Pozdrawiam wszystkich, którzy jadą w ten piątkowy poranek w kierunku „cwiazbzisfej” – napisała internautka Mag Maq, autorka zdjęcia zamieszczonego na portalu społecznościowym Facebook. Post doczekał się setek reakcji i komentarzy. Wewnętrzne komunikaty na tablicach nie wyglądały wcale lepiej. Trasa wiodła z „cwiaxdzjstej” do „cn ursvnowc”. Bez żadnego przystanku pomiędzy.

Jak doszło do tej kuriozalnej pomyłki? Na razie nie wiadomo. Wysłaliśmy pytania do Miejskich Zakładów Autobusowych. Chcemy wiedzieć, czy to błąd ludzki, czy systemu, który odpowiada za wyświetlanie komunikatów w pojeździe.

i Autor: Mag Maq Kuriozalny napis na tablicy warszawskiego autobusu. Pasażerowie pękali ze śmiechu