„Ładowarką rządzę ja”. Właściciel Tesli ustala kolejki i dyktuje warunki? Gmina reaguje

Bezpłatna ładowarka do samochodów elektrycznych, zlokalizowana przy ul. Granicznej na parkingu Parkuj i Jedź w Nadarzynie, od kilku dni jest przedmiotem kontrowersji. Inwestycja, oddana do użytku w 2020 roku i współfinansowana z Europejskiego Funduszu Regionalnego, miała być udogodnieniem dla wszystkich posiadaczy aut na prąd. Do końca 2025 roku, w ramach trwającego projektu, korzystanie z ładowarki jest bezpłatne − jak informuje portal wp.pl.

Problem pojawił się, gdy jeden z użytkowników, podpisujący się jako "Jacek", zaczął prowadzić prywatny grafik na korzystanie z urządzenia. Mężczyzna stworzył listę kolejkową dla kierowców chcących naładować swoje pojazdy.

Podzielone głosy kierowców. Jedni chwalą, inni krytykują

Pomysł spotkał się z różnymi reakcjami. Część kierowców popiera inicjatywę, argumentując, że wprowadza ona porządek i umożliwia sprawiedliwe korzystanie z ładowarki. − Ładowarka jest nadal publiczna i ogólnodostępna dla każdego. Kolejka jest publiczna i widoczna dla każdego. Po prostu sprawdź wolny termin, napisz w komentarzu i kolega Jacek cię wpisze. Hejterom dziękujemy − napisał w komentarzu Krzysztof, jeden z użytkowników, cytowany przez portal wp.pl. Jednak inni posiadacze elektryków są oburzeni bezprawnym wprowadzeniem systemu zapisów.

Gmina reaguje na samowolę. Będzie zawiadomienie na policję?

Władze Nadarzyna zapewniają, że nie zgadzają się na samowolne działania tego użytkownika. Urząd Gminy w Nadarzynie, zapytany o sprawę przez wp.pl, odpowiedział: − Do Urzędu Gminy Nadarzyn, w odniesieniu do ładowarki na terenie P+R, wpływały jedynie zgłoszenia o charakterze technicznym. Każdy pokrzywdzony procedurą nieupoważnionego prowadzenia prywatnych zapisów na korzystanie ze stacji ładowania, powinien zgłosić ten fakt odpowiednim służbom odpowiedzialnym za porządek publiczny − tj. Policji lub Straży Gminnej w Nadarzynie.

Urząd gminy zapowiedział zawiadomienie policji w związku z uzyskaniem przez lokalne władze w dniu 28 października 2025 roku informacji o praktykach prowadzenia prywatnych zapisów na korzystanie ze stacji ładowania przez jednego z użytkowników.

Ile elektrycznych ładowarek dla samochodów jest w Polsce?

Według najnowszych danych, na koniec lata 2025 roku w kraju działało już ponad 13 tys. ogólnodostępnych punktów ładowania. To znaczący wzrost w porównaniu z ubiegłymi latami. Najwięcej stacji powstaje w dużych miastach, przy autostradach oraz centrach handlowych, gdzie kierowcy mogą doładować swoje auta podczas codziennych obowiązków lub podróży.

Eksperci podkreślają jednak, że mimo szybkiego rozwoju infrastruktury, Polska wciąż ma sporo do nadrobienia względem krajów Europy Zachodniej.

Wciąż brakuje gęstej sieci szybkich ładowarek, które pozwalają naładować akumulator w kilkanaście minut.

Ciężko w to uwierzyć, że to się dzieje naprawdę. W Nadarzynie pod Warszawą jest darmowa publiczna ładowarka do samochodów elektrycznych o zawrotnej mocy 11 kW.Więc co robią elektromagowie? a konkretnie Pan Jacek EV….wprowadził sobie prywatny grafik ładowań na PUBLICZNEJ… pic.twitter.com/YsNdNXEVl7— Marek (@marek_2k22) October 27, 2025