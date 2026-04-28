Łatwogang złożył nietypową obietnicę. Wykonanie tego zadania zajęłoby mu ponad 75 lat!

Gwiazdy wsparły charytatywny stream Łatwoganga

Dziewięciodobowa transmisja internetowa okazała się potężnym sukcesem, gromadząc przed ekranami ogromną publiczność. W szczytowym momencie wydarzenie śledziło na żywo ponad 1,4 miliona osób. Do inicjatywy dołączyły znane postacie ze świata sportu i show-biznesu, w tym Robert Lewandowski, Adam Małysz, Doda oraz Cezary Pazura. Goście organizowali spontaniczne występy muzyczne i na znak solidarności golili głowy. Całkowity dochód z tej rekordowej akcji zasili konto Fundacji Cancer Fighters, która wspiera dzieci w walce z chorobami nowotworowymi.

Obietnica influencera przerosła wszelkie oczekiwania

Największe emocje wśród internautów budzi jednak pewien specyficzny detal. Łatwogang na samym początku swojego streama zamieścił na ekranie informację, że każda wpłacona złotówka będzie równała się jednemu wykonanemu krokowi. Z założenia miała to być jedynie drobna zachęta dla wpłacających oraz luźny element rozrywkowy. Organizatorzy nie przypuszczali, że końcowy wynik zbiórki poszybuje do poziomu kilkuset milionów złotych!

Miliomy kroków do przejścia

Zgromadzona suma generuje abstrakcyjne statystyki. Pokonanie 280 milionów kroków to równowartość trasy liczącej ok. 200 tysięcy kilometrów. Taki dystans pozwoliłby na ponad pięciokrotne okrążenie kuli ziemskiej wzdłuż linii równika. Zakładając codzienny spacer na poziomie 10 tysięcy kroków, influencer musiałby maszerować nieprzerwanie przez ponad 75 lat!

Z czysto ludzkiego punktu widzenia wykonanie tego zadania jest niemożliwe, ale w całej historii to cel zbiórki gra główną rolę. Zgromadzone środki realnie wesprą najbardziej potrzebujących. Nawet jeśli ten kosmiczny dystans pozostanie wyłącznie zabawną anegdotą, to na zawsze będzie przypominał o niesamowitej sile mobilizacji polskiego internetu.