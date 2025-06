Lewy zeznawał w sądzie od 10 rano

Lewandowski stawił się w stołecznym sądzie tuż przed godz. 10. Na rozprawie pojawił się też Kucharski. Wcześniej, 28 maja, sąd odsłuchał nagrania spotkań stron sporu, które wykonał Lewandowski. Mają one być dowodem w sprawie karnej, w której Lewandowski jest oskarżycielem posiłkowym. Sąd musi ustalić, czy piłkarz był przez Kucharskiego szantażowany. Prokuratura Regionalna w Warszawie akt oskarżenia przeciwko byłemu menedżerowi Lewandowskiego skierowała do sądu w maju 2022 roku. Według ustaleń śledczych od września 2019 roku do września 2020 roku kilkukrotnie groził on swojemu byłemu klientowi, że rozpowszechni informacje dotyczące "rzekomych nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych należącej do pokrzywdzonego spółki prawa handlowego".

Legia Warszawa w końcu znalazła trenera! To z nim ma odzyskać mistrzostwo Polski, poradzi sobie?

Cezary Kulesza komentuje brak Roberta Lewandowskiego w kadrze [Rozmowa] Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Kierując groźbę podejrzany zapowiadał spowodowanie postępowania karnego i rozgłoszenie wiadomości uwłaczającej czci pokrzywdzonego oraz jego żony, sugerując jednocześnie, że zachowa w tajemnicy opisane powyżej okoliczności w przypadku zapłaty przez pokrzywdzonego piłkarza kwoty 20 milionów euro – przekazała wtedy Prokuratura Regionalna w Warszawie.

Z treści nagrań wynika, że Kucharski kilka razy wspominał o 20 mln euro jako kwocie, za którą jest w stanie "ponieść ryzyko". Miał sugerować, że to cena za spokój jego oraz jego żony i zarzuca mu niepłacenie podatków zarówno w Polsce, jak i w Niemczech.

Zapytaliśmy AI o następcę Michała Probierza. Wśród nich jest przyszły selekcjoner?

Anna Lewandowska stanie przed sądem

Odsłuchane przez sąd dwa tygodnie temu zapisy nagrań rozmów były poddane badaniom fonoskopijnym, aby ustalić, czy są autentyczne. Biegły z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu nie wykrył żadnych ingerencji.

W czwartek po zakończeniu posiedzenia Robert Lewandowski opuścił gmach w asyście policji. Nie odpowiadał na pytania dziennikarzy. Kolejna rozprawa zaplanowana jest na 16 czerwca. Tego dnia ma złożyć zeznania żona piłkarza Anna Lewandowska.

Zapytali Roberta Lewandowskiego o dymisję Probierza. Wymowna reakcja