Leżał na ławce. Okazało się, że zamarza. Miał jedynie 31 stopni. „Liczyła się każda sekunda”

Dramatyczne sceny na Pradze. Z samego rana do straży miejskiej wpłynęło pilnie zgłoszenie. Wynikało z niego, że mimo przenikliwego zimna na ławce leży mężczyzna w letnim ubraniu. Gdy strażniczki dotarły na miejsce, okazało się, że 54-latek jest wychłodzony i potrzebuje pilnej pomocy medycznej.

Starsza inspektor Dorota Widłak, doświadczony ratownik medyczny, natychmiast przystąpiła do udzielania pomocy, a druga strażniczka wezwała pogotowie. - Kiedy ktoś jest w hipotermii, najważniejsze jest, aby zapobiec dalszemu wychładzaniu organizmu – mówi starsza inspektor Dorota Widłak. - Okryłyśmy mężczyznę kocem termicznym, jednak miał on problemy z oddychaniem. Ułożyłyśmy go w pozycji bezpiecznej, udrażniając drogi oddechowe i stale monitorowałyśmy jego stan – dodaje strażniczka. Kiedy na miejsce przyjechało pogotowie, okazało się, że temperatura ciała 54-latka wynosiła 31 stopni Celsjusza. Dzięki szybkiej interwencji strażniczek jego stan został ustabilizowany, a ratownicy podjęli jednoznaczną decyzję o przewiezieniu mężczyzny do szpitala.

