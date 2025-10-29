Groził śmiercią swojej 11-letniej córce. Do zastraszenia użył noża!

Pijany Gruzin terroryzował rodzinę. Groził nożem 11-letniej córce!

Dramat rozegrał się w ubiegłym tygodniu. To właśnie wtedy dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Lipsku otrzymał zgłoszenie o awanturze domowej. Na miejsce natychmiast wysłano patrol. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynikało, że nietrzeźwy 39-latek groził nożem swojej 11-letniej córce.

Horror na oczach rodziny

„Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. W domu, oprócz mężczyzny i 11-letniej córki przebywała żona oraz troje pozostałych dzieci w wieku 15, 12, i 2 lata” – informuje st. asp. Monika Karasińska z lipskiej policji. Mundurowi od razu wdrożyli procedurę „Niebieskiej Karty”, aby objąć rodzinę specjalistyczną opieką.

Zadźgała ojca pięcioma ciosami nożem. „Zabiłam go, żeby ochronić mamę"

Usłyszał zarzuty

Sprawca domowej przemocy musiał najpierw wytrzeźwieć w policyjnej celi. Następnie został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Lipsku. Tam usłyszał zarzut znęcania się psychicznego i fizycznego nad córką. To był jednak dopiero początek jego problemów.

Do domu już nie wróci

Dzięki ścisłej współpracy policji i prokuratury udało się podjąć natychmiastowe kroki w celu odizolowania agresora od jego ofiar. Służby zadziałały w sposób zdecydowany, sięgając po cały arsenał dostępnych środków zapobiegawczych. Najważniejszym z nich był nakaz natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania. Oznacza to, że 39-latek z dnia na dzień został bez dachu nad głową.

To jednak nie wszystko. Mężczyzna został objęty policyjnym dozorem, ma również zakaz opuszczania kraju. Co kluczowe dla bezpieczeństwa rodziny, prokurator wydał wobec niego zakaz zbliżania się oraz jakiegokolwiek kontaktowania z pokrzywdzonymi. Aby zapewnić dzieciom spokój, 39-latek nie może również wchodzić na teren placówki oświatowej, do której uczęszczają. Wspólne, zdecydowane działania służb pozwoliły na szybkie odizolowanie sprawcy przemocy i zapewnienie ochrony jego najbliższym.

Policja konsekwentnie przypomina, że przemoc domowa jest przestępstwem ściganym z urzędu. Każdy, kto jest jej świadkiem lub ofiarą, powinien bez wahania szukać pomocy. Można to zrobić, dzwoniąc pod numer alarmowy 112 lub kontaktując się bezpośrednio z najbliższą jednostką policji.

Gdzie jeszcze szukać wsparcia?

800 120 002 — Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. Numer bezpłatny, dostępny całą dobę, 7 dni w tygodniu. Konsultanci udzielają wsparcia psychologicznego, prawnego oraz informacji o najbliższych placówkach pomocy.

800 120 226 — Policja (Policyjny Telefon Zaufania ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie). Numer bezpłatny, dostępny w dni robocze w godzinach 9:30–15:30, informuje m.in. o procedurze „Niebieskiej Karty”.

600 070 717 — Całodobowy numer infolinii interwencyjnej dla kobiet doświadczających przemocy w rodzinie, prowadzony przez Fundacja Centrum Praw Kobiet.