Łukasz Żak z kolegami znowu przed sądem. Dramatyczna relacja. „Ktoś próbował wyciągać dzieci przez okno”

Mateusz Kobyłka
2025-09-10 14:38

We wtorek (9 września) odbyła się trzecia już rozprawa, w której na ławie oskarżonych zasiada Łukasz Żak i jego znajomi. Wszyscy mają zarzuty w związku z wypadkiem na Trasie Łazienkowskiej. 37-latek zginął, a jego rodzina została ranna. Jeden ze świadków złożył przed sądem dramatyczne zeznania. – Ktoś próbował wyciągać dzieci przez okno – mówił.

Jak informuje TVN Warszawa, około dwie godziny trwały zeznania świadka, który na własne oczy widział, jak biały volkswagen arteon wbija się w jadącą przed nim osobówkę. – Zobaczyliśmy biały samochód. Jechał ze znaczną prędkością. Widziałem z oddali uderzenie w drugi samochód — mówił w sądzie. Wskazał, że chwilę potem wysiadł z auta i udał się na miejsce, by pomóc poszkodowanym. – Wszyscy tam biegali, krzyczeli (...) W aucie koloru białego już pasażerów nie było. W tym drugim byli wszyscy. Próbowaliśmy otworzyć drzwi tego samochodu. (...) Ktoś próbował wyciągać dzieci przez okno – opowiadał. Dodał, że mężczyzny z forda nie udało się wyciągnąć. Był zakleszczony.

Łukasz Ż. opuścił areszt w Warszawie. Nowe informacje ws. wypadku na Trasie Łazienkowskiej

Sędzia Maciej Mitera odczytał potem zeznania świadka z postępowania przygotowawczego. Mówił wtedy, że na wysokości ul. Marszałkowskiej arteon mijał go z dużą prędkością. Kilkaset metrów dalej doszło do wypadku. Mężczyzna wspomniał też o istnieniu nagrania, na którym widać, jak mężczyźni popychają mężczyznę z brodą, ubranego w ciemną bluzę, krzycząc „uciekaj”. Sędzia zapytał, czy na sali jest osoba, której kazali uciekać. Wskazał na Łukasza Żaka.

TVN Warszawa podaje, że świadek potwierdził, że część z oskarżonych zachowywała się dziwnie, udając, że się nie znają. Jeden z nich miał być agresywny. Sąd przedłużył wszystkim oskarżonym tymczasowy areszt o kolejne dwa miesiące. 

Kim są koledzy Łukasza Żaka? To oni są oskarżeni o pomoc w ucieczce i zacieranie śladów
