Makabryczne odkrycie na placu zabaw pod Warszawą. Ciało mężczyzny na zjeżdżalni

Tragiczne odkrycie na placu zabaw w Strzeniówce

Do tragicznego i wyjątkowo poruszającego zdarzenia doszło przed południem przy ulicy Działkowej w Strzeniówce w powiecie pruszkowskim. Na jednym z osiedlowych placów zabaw przypadkowy przechodzień zauważył ciało mężczyzny znajdujące się na dziecięcej zjeżdżalni.

Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe. Po przybyciu lekarz stwierdził zgon mężczyzny. Teren został odgrodzony, a dostęp do placu zabaw ograniczono na czas prowadzonych czynności.

Działania służb na miejscu zdarzenia

Na miejscu pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora. Funkcjonariusze zabezpieczali ślady oraz ustalali okoliczności, w jakich doszło do śmierci. W działaniach uczestniczyli również strażacy, którzy pomagali w zabezpieczeniu miejsca zdarzenia.

Nieznane okoliczności śmierci i tożsamość ofiary

Na razie nie wiadomo, co było przyczyną śmierci mężczyzny. Służby nie ujawniły także jego wieku ani tożsamości. Wszystkie okoliczności tragedii będą wyjaśniane w ramach postępowania prowadzonego przez policję i prokuraturę. Śledczy będą teraz ustalać, jak długo ciało znajdowało się na placu zabaw i w jakich okolicznościach mężczyzna znalazł się na zjeżdżalni. Więcej informacji ma przynieść prowadzone postępowanie.

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800 70 2222 - CAŁODOBOWY - Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym

800 12 12 12 - CAŁODOBOWY - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

116 111 - CAŁODOBOWY - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

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112 - CAŁODOBOWY - Numer alarmowy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia

Źródło: Miejski Reporter

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