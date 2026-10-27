Makabryczne odkrycie pod Mostem Świętokrzyskim. W Wiśle znaleziono ciało kobiety

Maciej Gos
Maciej Gos
2026-10-27 11:28

Tragiczne odkrycie w centrum Warszawy! We wtorek (27 października), przed południem, podczas przeczesywania Wisły bezpośrednio pod Mostem Świętokrzyskim odnaleziono ciało kobiety. Na razie nie wiadomo, kim była zmarła. Sprawę wyjaśniają policja i prokuratura.

Na miejscu prowadzone są czynności, które mają pomóc ustalić tożsamość kobiety oraz okoliczności jej śmierci.

– W tej chwili prowadzimy czynności zmierzające do ustalenia tożsamości zmarłej – przekazała nam asp. Małgorzata Gębczyńska, oficer prasowa Komendy Rejonowej Policji Warszawa III.

Policja apeluje również, aby na obecnym etapie nie tworzyć hipotez ani nie wyciągać pochopnych wniosków dotyczących tego tragicznego odkrycia. Dopóki nie pojawią się kolejne informacje, nie można przesądzać o tożsamości zmarłej.

Pokój Zbrodni - Zwłoki kobiety bez głowy rąk i nóg

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