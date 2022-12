Zjechał z S8 i huknął w drzewo. Nie żyją dwie osoby

MAKABRYCZNE ZDJĘCIA!

Śmiertelny wypadek na S8. Auto zjechało z jezdni. Nie żyją dwie osoby

W miejscowości Głuchy, w poniedziałek, 26 grudnia, ok. godziny 21 doszło do przeraźliwego wypadku. Z trasy S8 zjechał samochód, uderzył w ogrodzenie oddzielające trasę od jezdni lokalnej, by swoją podróż zakończyć na drzewie. Autem poruszały się cztery osoby, dwie z nich zginęły na miejscu.