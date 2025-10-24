Maków Mazowiecki: Pijany pacjent zdemolował SOR. Chciał uderzyć ratownika gaśnicą

Na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Makowie Mazowieckim doszło do skandalicznego incydentu. Pijany 70-letni pacjent zaatakował ratownika medycznego gaśnicą. Mężczyzna usłyszał już zarzuty i grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności. Policja stanowczo podkreśla, że agresja wobec osób niosących pomoc jest przestępstwem i będzie surowo karana.

Dramat rozegrał się we wtorek (21 października) w nocy, kiedy to ratownicy udzielali pomocy pijanemu mężczyźnie. 70-latek miał blisko 2 promile alkoholu w organizmie. W trakcie badania w jednym z gabinetów pacjent stał się agresywny i wszczął awanturę. W pewnym momencie chwycił gaśnicę i próbował uderzyć nią ratownika medycznego. Na miejsce natychmiast wezwano patrol policji. – Funkcjonariusze obezwładnili i zatrzymali agresywnego pacjenta, który trafił do policyjnej celi. Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzut naruszenia nietykalności cielesnej ratownika medycznego. Mężczyzna przyznał się do zarzucanego mu czynu – napisała komisarz Monika Winnik z Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim.

Za atak na ratownika medycznego grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności. Policja przypomina, że agresja wobec osób niosących pomoc jest przestępstwem, a każde takie zachowanie spotyka się ze stanowczą reakcją służb.

Zabójstwo ratownika medycznego w Siedlcach to jedna z najbardziej wstrząsających spraw tego roku. Jak informuje Prokuratura Okręgowa w Siedlcach, cały czas trwa śledztwo, a prowadzący je ujawniają kolejne fakty przemawiające za bezsporną winą sprawcy zabójstwa Adama Cz., który zaatakował nożem dwóch ratowników medycznych w Siedlcach. Adam Cz. (59 l.), który w styczniu, w jednym z siedleckich mieszkań, zasztyletował Cezarego L. († 64 l.), ratownika medycznego udzielającego mu pomocy, usłyszał nowe zarzuty. Śledczy dodali kolejny − usiłowania zabójstwa drugiego ratownika. Podejrzany w połowie października trafi na badania psychiatryczne.

