Maksymalne ceny paliw już obowiązują. Sprawdziliśmy, ile kosztuje tankowanie w Warszawie

Maksymalne ceny paliw już obowiązują

Wtorkowy poranek przyniósł ulgę wielu kierowcom, którzy z niepokojem śledzili rosnące koszty tankowania na stacjach benzynowych. Wprowadzone 31 marca maksymalne ceny paliw to część rządowych działań mających obniżyć wydatki zmotoryzowanych Polaków. Decyzję o wdrożeniu tych rozwiązań przekazał w minionym tygodniu premier Donald Tusk.

Reporter Radia Eska odwiedził we wtorek rano stację Orlen przy al. Solidarności w Warszawie, by zweryfikować, czy zapowiadane zmiany faktycznie weszły w życie.

- Tu gdzie jestem, litr oleju napędowego kosztuje 7,54 zł, czyli sześć groszy poniżej tego ustalonego maksimum. Za to zgodnie z ustaleniami benzyna 95 - 6,16 zł, a 98 - 6,76 zł. To maksymalne ceny paliw uwzględniające niższą akcyzę i VAT.

Zmotoryzowani, z którymi rozmawiał reporter Eski, zauważają spadki cen, ale podkreślają, że tankowanie wciąż wiąże się ze sporym wydatkiem.

Nawet milion złotych kary za złamanie maksymalnych cen paliw

Również we wtorek rano, na tej samej stacji paliw przy al. Solidarności na Woli, odbył się briefing prasowy przedstawicieli rządu dotyczący nowych regulacji cenowych.

- Polski rząd będzie robił wszystko, by w kryzysowym momencie ulżyć polskim rodzinom -

powiedział podczas porannej konferencji minister energii, Miłosz Motyka.

- Mechanizm ceny maksymalnej nie jest wbrew jakiejkolwiek branży, czy jakiemukolwiek przedsiębiorcy. Jest po to, by kontrolować sytuację, po to by obniżki podatków z budżetu Polaków przełożyły się bezpośrednio na obniżki cen benzyny na stacjach, tak aby po drodze nikt z pośredników czy spekulantów co najgorsze nie zarabiał -

zapewnił minister energii, u boku którego stanął m.in. minister aktywów państwowych Wojciech Balczun.

Każdego dnia to minister energii będzie wyznaczał maksymalne stawki za paliwo. Stacjom benzynowym, które nie zastosują się do wytycznych, grożą drastyczne sankcje finansowe sięgające nawet miliona złotych.

Współpraca: Michał Skolimowski, Radio Eska

