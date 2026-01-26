Maszynka do mięsa i pałki z krwią na terenie schroniska? Wstrząsające relacje z Sobolewa. „Psy miały guzy i rany”

Piotr Lis
Piotr Lis
2026-01-26 16:09

Schronisko „Happy Dog” w Sobolewie zostało decyzją Powiatowego Lekarza Weterynarii natychmiast zamknięte. Ostatni dzień działalności placówki zakończył się protestem, chaosem i wynoszeniem psów po przerwaniu ogrodzenia. W sprawie pojawiły się wstrząsające relacje o stanie zwierząt i przedmiotach znalezionych na terenie schroniska. Głos zabrali politycy, aktywiści. Ze świadkami wydarzenia rozmawiał reporter „Super Expressu”.

Poseł Litewka o sytuacji w schronisku „Happy Dog”

W sobotę (24 stycznia) obrońcy praw zwierząt najpierw zebrali się przed urzędem gminy w Sobolewie, domagając się poprawy warunków życia psów w schronisku, z którym gmina miała podpisaną umowę. Później protest przeniósł się pod bramy „Happy Dog”. Tam sytuacja wymknęła się spod kontroli. W spontanicznej akcji tłum przerwał płot i zabrał zwierzęta uwięzione na mrozie. Pojawiły się pytania, czy adopcje bez procedur nie skończą się tragedią.

W obronie protestujących stanął poseł Łukasz Litewka, który był na miejscu. − Nie wińcie ich, nie atakujcie. Nie było Was tam, nikt nie mógł przewidzieć i przygotować się na to, co się wydarzy − napisał w mediach społecznościowych. Jak podkreślał, ludzie przyjechali protestować, a nie zabierać psy. − To nie była euforia, to była chęć ratunku. Pierwszy raz te biedne zwierzęta były na wyciągnięcie ręki − dodał.

Litewka opisał też to, co miało znajdować się na terenie schroniska: maszynkę do mielenia mięsa, pałki do bicia zwierząt z widoczną krwią oraz psy z „guzami, ranami i ropami”. Jego słowa dolały oliwy do ognia.

Donald Tusk i MSWiA reagują na cierpienie zwierząt

Decyzję o zamknięciu schroniska przekazał premier Donald Tusk. − Nie będzie taryfy ulgowej dla tych, którzy skazują zwierzęta na cierpienie − napisał. Szef rządu zaznaczył, że to kolejny dowód na brak odpowiedzialności wobec zwierząt. Podkreślił, że schronisko zostało zamknięte przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowało, że właściciel „Happy Dog” otrzymał decyzję o natychmiastowym zamknięciu obiektu oraz zakazie prowadzenia schronisk. Powodem było niestosowanie się do wcześniejszych zaleceń. W azylu przebywało około 180 psów i kilka kotów. Kontrole były częścią ogólnopolskiej akcji związanej z mrozami. Uchybienia wykryto także w Sobolewie.

Dobro zwierząt to nie ideologia. To obowiązek i odpowiedzialność − napisała również wiceszefowa resortu Magdalena Roguska.

Głosy protestujących: „Znieczulica i biznes na cierpieniu”

Na sobotni protest (24 stycznia), do Sobolewa przyjechali ludzie z całej Polski. Marek z Warszawy w rozmowie z reporterem „Super Expressu” nie krył wściekłości. − To są takie same stworzenia jak my, nasi bracia mniejsi. Jak ja widzę, co tu robią… to człowieka rusza za serce − mówił. Ostro ocenił władze i służby, zarzucając im znieczulicę i robienie biznesu na cierpieniu zwierząt.

Jeszcze mocniej wypowiadał się Konrad Kuźmiński z Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt. − Mamy ch** wartą prokuraturę, ch*** warte sądy − grzmiał, mówiąc o systemowym okrucieństwie i patologii. − Jedyny system, jaki jest, to jest właśnie włożenie zwierzęcia do schroniska-mordowni, w którym to zwierzę sobie kona − dodał.

Dla Ewy i Krzysztofa z Warszawy ta sprawa ma bardzo osobisty wymiar. Osiem lat temu uratowali z tego schroniska suczkę w tragicznym stanie. − Na pewno by nie przeżyła. Na pewno by tego nie przeżyła − mówią dziś. Dzięki wolontariuszom pies trafił do fundacji, przeszedł operację i żyje, choć trauma została.

Schronisko „Happy Dog” zamknięte: Koniec działalności

„Happy Dog” współpracowało z około 30 gminami, a gmina Sobolew dzierżawiła grunt pod schronisko. Teraz placówka, dla wielu ludzi w końcu, jest zamknięta.

Schronisko dla psów w Sobolewie zamknięte
Ujadanie słychać z kilometrów. Odwiedziliśmy schronisko w Sobolewie. Tak nie brzmią szczęśliwe pieski
9 zdjęć

Polecany artykuł:

Schronisko dla psów w Sobolewie zamknięte! Mocne słowa Donalda Tuska
Sonda
Pomagasz schroniskom?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SCHRONISKO
schronisko sobolew