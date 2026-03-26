Mieszkańcy Pragi i Wawra obronili autobus 521! Trzaskowski zdecydował na jakiej trasie będzie kursował

ZTM chciał skrócić trasę linii 521

Od kilku dni piszemy o kuriozalnym planie Zarządu Transportu Miejskiego, który od 12 kwietnia planował skrócić linię 521 z Falenicy do Dworca Centralnego. Pisma w sprawie wycofania się z zamiaru skrócenia linii wysłali do ZTM burmistrz Pragi-Południe Tomasz Kucharski i szef rady dzielnicy Wawra Michał Żebrowski, który wprost nazwał plan zmian na linii 521 „pomysłem z piekła rodem”. Presja ma sens.

Jeszcze w tym tygodniu szefowa ZTM Katarzyna Strzegowska tłumaczyła radnym: - Dostaliśmy petycję, pochylimy się nad nią. Mamy świadomość pewnych uciążliwości dla pasażerów po skróceniu wszystkich kursów linii 521 do Ronda Wiatraczna, ale wycofanie autobusów z odcinka do Dworca Centralnego pozwoli nam zagęścić kursy na jej trasie przy nieczynnych torach między Falenicą a Wawrem.

Wczoraj po południu, po wizycie w Wawrze, zainterweniował sam prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, m.in. wywołany przez nas do tablicy w artykule z komentarzami lokalnych polityków, radnych i burmistrzów. Żaden z naszych rozmówców nie bronił pomysłu ZTM.

Prezydent pojechał do Wawra i zadecydował

- Linia 521 wciąż będzie kursowała na trasie Falenica - Dworzec Centralny. Po wczorajszych spotkaniach z mieszkańcami Wawra, zarządem dzielnicy i ZTM podjąłem taką decyzję – zakomunikował Rafał Trzaskowski dziś w mediach społecznościowych. I dodał: - Przebudowa torów, która będzie trwać do 2028 r., wiąże się niestety z dużymi utrudnieniami dla mieszkańców warszawskiego Wawra. A my robimy wszystko, żeby te utrudnienia były jak najmniej uciążliwe.

Na czas remontu ZTM przygotował zatem komunikację zastępczą. Autobusy będą kursować z zwiększoną częstotliwością, będą też dodatkowe linie. - Wsłuchaliśmy się w głosy mieszkańców, linia 521 będzie kursowała na trasie Falenica – Rondo Wiatraczna co 7,5 minut w szczycie, a do Dworca Centralnego tak jak obecnie, czyli co 30 minut – deklaruje prezydent Rafał Trzaskowski.

i Autor: Kamil Durajczyk

W kwietniu rozpocznie się remont kolejowej linii otwockiej. To długo wyczekiwana inwestycja realizowana przez PKP PLK. Po jej zakończeniu będą cztery tory (obecnie są dwa), co rozdzieli ruch podmiejski od dalekobieżnego. Powstanie 7 podziemnych przejść dla pieszych oraz bezkolizyjne tunele w Radości i Falenicy, które będą pełnić funkcję węzłów przesiadkowych kolej-autobus.