Minął rok od otwarcia tunelu POW. Przejechało nim już około 23 mln pojazdów, rekordzista gnał 191 km/h!

To już rok od otwarcia tunelu POW w Warszawie

W uroczystym otwarciu tunelu POW w Warszawie 20 grudnia 2021 roku udział brał nawet premier Mateusz Morawiecki. Do dyspozycji kierowców na ursynowskim odcinku POW udostępniony został wówczas najdłuższy tunel w Polsce liczący 2335 metrów. Rok po otwarciu tunelu pod Ursynowem padły zaskakujące statystyki.

23 mln pojazdów przejechały przez POW

Rzeczniczka warszawskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Małgorzata Tarnowska przekazała, że z tunelu Południowej Obwodnicy Warszawy codziennie korzysta około 75 tysięcy pojazdów. "Od oddania tunelu do ruchu, w grudniu 2021 roku przejechało nim około 23 milionów pojazdów" - przekazała Małgorzata Tarnowska.

Jak zaznaczyła w ciągu pierwszego roku funkcjonowania tunelu POW nie było poważnego zdarzenia drogowego, które wpłynęłoby na pogorszenie bezpieczeństwa w tunelu. "Dla przykładu w wakacje doszło do najechania busa na bariery i urwanie koła w samochodzie osobowym, co nie spowodowało utrudnień w ruchu" - podała.

Kierowcy gnają tunelem POW. Zatrważające statystyki

Praktycznie równocześnie z oddaniem tunelu dla kierowców zaczął w nim funkcjonować odcinkowy pomiar prędkości (OPP). "Kontrole prędkości prowadzone są na trzech pasach ruchu w obu kierunkach. Pracuje tam 12 kamer systemu zamontowanych na wjazdach i wyjazdach z tunelu. Automatyczną kontrolą prędkości objęto 2,5 km odcinek drogi, na którym obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km/h. System wylicza średnią prędkość pojazdu na podstawie czasu przejazdu pomiędzy początkiem i końcem kontrolowanego odcinka" - przekazała rzecznik prasowa Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego Monika Niżniak.

"W ciągu pierwszego roku funkcjonowania, urządzenia zarejestrowały 46 541 przypadków przekroczenia przez kierujących dozwolonej prędkości. Ponad 26,9 tys. naruszeń w kierunku Poznania, natomiast nieco ponad 19,6 tys. w kierunku Terespola" - wyjaśniła Monika Niżniak.

Rzeczniczka GITD zauważyła, że tam gdzie pracują odcinkowe pomiary prędkości obserwowane jest uspokojenie ruchu i wyhamowanie prędkości, co wpływa pozytywnie na stan bezpieczeństwa poprzez minimalizowanie ryzyka wystąpienia niebezpiecznych zdarzeń drogowych. "Pozytywne zmiany w zachowaniu kierujących pojazdami, obserwowane są również w tunelu trasy S2. W porównaniu do pierwszych tygodni funkcjonowania OPP, dziś liczba rejestrowanych naruszeń jest zdecydowanie mniejsza. Przykładowo, porównując liczbę naruszeń zarejestrowanych w styczniu (pierwszy pełen miesiąc pracy urządzeń) do listopada, liczba rejestrowanych naruszeń spadła o blisko 58 procent" - przekazała.

"Ponad 67 proc. wszystkich zarejestrowanych naruszeń dotyczy przekroczenia prędkości w najniższym progu - pomiędzy 11 a 20 km/h więcej niż obowiązujące ograniczenie prędkości. Przypadki ekstremalnych przekroczeń prędkości, powyżej 70 km/h, stanowią 0,25 proc. zarejestrowanych naruszeń" - podała Monika Niżniak. Dodała, że najwyższe przekroczenie prędkości zostało zarejestrowane w marcu tego roku, kiedy kierowca audi przekroczył prędkość o 111 km/h. Na liczniku miał 191 km/h.

Jak wcześniej informowała rzeczniczka warszawskiego oddziału GDDKiA, pracownicy Centrum Zarządzania Tunelem kontrolują sytuację w tunelu 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Pracuje tam minimum dwóch dyspozytorów na każdej zmianie. "Do dyspozycji mają podgląd ze 134 kamer zamontowanych wewnątrz i na wlotach obiektu. Wizyjny system dozoru posiada funkcję automatycznego wykrywania określonych zdarzeń, np. pojawienie się pieszego, zatrzymanie pojazdu lub jazdę pod prąd" - tłumaczyła Małgorzata Tarnowska.

Tunel POW - inwestycja

"Obiekt jest wyposażony w system zasilania podstawowego i awaryjnego, oświetlenie podstawowe, awaryjne i ewakuacyjne. W układzie wentylacji zamontowany jest system pomiaru stężenia tlenku węgla i tlenku azotu. Automatycznie kontrolowana jest widoczność w tunelu, a czujniki wykryją i zasygnalizują pożar. Obiekt pod Ursynowem wyposażony jest w system punktów alarmowych, komunikacji radiowej służb ratowniczych i porządkowych. W tunelu są również hydranty przeciwpożarowe, odwodnienie, kanalizacja deszczowa, przeciwpożarowa i drenażowa" - podawała.

Po otwarciu w grudniu 2021 roku ursynowski tunel jest częścią Południowej Obwodnicy Warszawy. Łączny koszt budowy trzech odcinków S2, stanowiących fragment POW, to ok. 4,6 mld zł, z czego blisko 1,7 mld zł to dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego infrastruktura i środowisko.

