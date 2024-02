HORROR! Młoda dziewczyna zmiotła emerytkę z przejścia dla pieszych

Dlaczego Polki rodzą mniej dzieci? Księża już wiedzą! Ta opinia wyrwie was z butów

Do horroru w Radomiu doszło z samego rana w środę, 14 lutego chwilę przed godziną 9. Młoda dziewczyna nie zachowała szczególnej ostrożności i potrąciła na przejściu dla pieszych 86-letnią kobietę. Ranna trafiła do szpitala. Do potrącenia doszło na ul. Tochtermana.

24-letnia kierująca została przebadana pod kątem zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu. Była trzeźwa. Pracujący na miejscu funkcjonariusze zatrzymali kobiecie prawo jazdy. Trwa ustalanie wszystkich okoliczności tego zdarzenia.

− Przejścia dla pieszych to miejsca bardzo newralgiczne, a wypadki z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego są z reguły najbardziej tragiczne w skutkach. Pamiętajmy, że kierujący zbliżający się do przejścia dla pieszych jest zobowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu. Piesi natomiast powinni pamiętać, że nie należy wchodzić na przejście tuż przed nadjeżdżający pojazd, ani wychodzić na jezdnię zza przeszkody. Wzajemne poszanowanie praw oraz respektowanie obowiązków wpływa na bezpieczeństwo w ruchu drogowym, a nieustąpienie pierwszeństwa to obok nadmiernej prędkości najczęstsza przyczyna wypadków i kolizji − mówi Justyna Jaśkiewicz z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.