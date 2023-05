Młoda fotografka zginęła w potwornym wypadku. Słowa jej męża kruszą najtwardsze serca

Lotnisko w Modlinie. Awantura przed odlotem do Rygi. 33-letni obywatel Czech aresztowany!

Tragedia w Lubicach. Nie żyje 26-latka

O tragicznym wypadku w Lubicach, do którego doszło w miniony piątek (19 maja) około godz. 17, pisaliśmy już wcześniej. W lexusa, którym podróżowali 28-letni kierowca i jego 26-letnia pasażerka, wjechał czołowo 46-letni kierowca audi. Mężczyzna z nieznanych przyczyn nagle zmienił pas ruchu, doprowadzając do tragedii.

W wypadku zginęła 26-letnia Karolina, fotografka z pow. garwolińskiego, znana jako „Świadek szczęścia”. Kobieta podczas swojej pracy uwieczniała piękne chwile przepełnione radością i miłością. Wiele osób dzięki niej ma wspaniałe pamiątki w postaci zdjęć ze ślubu, chrztu dzieci, czy też sesji ciążowych i rodzinnych.

Karolina we wrześniu 2022 roku wyszła za mąż. Los nie pozwolił jednak młodym małżonkom nacieszyć się wspólnymi latami razem. Rozdzielił ich w nagły i niezwykle brutalny sposób.

Mąż w pięknych słowach żegna zmarłą żonę

Mąż Karoliny za pośrednictwem mediów społecznościowych pożegnał swoją zmarłą tragicznie żonę. Jego słowa chwytają za serce. Nie sposób czytając je, nie uronić choć jednej łzy.

„Moja najukochańsza Żona, siostra, córka, wnuczka, przyjaciółka Karolina, odeszła cichutko i niespodziewanie mając niespełna 26 lat. (…) Nie możemy w to uwierzyć, ale niestety to nie jest zły sen…(…) Jej fotografie zostaną na zawsze ze wszystkimi, których spotkała po drugiej stronie aparatu. Kochała to świadkowanie szczęścia. Zawsze uśmiechnięta - taką ją zapamiętamy. (…) Wierzymy, że teraz na Górze jesteś szczęśliwa, mimo iż na ziemi zostawiłaś masę osób szczęśliwych u Twego boku, z Tobą, a teraz pogrążonych w żałobie. Opiekuj się nami z Góry!” - napisał pogrążony w żałobie mężczyzna.

Kiedy ostatnie pożegnanie zmarłej Karoliny?

Uroczystości pogrzebowe tragicznie zmarłej Karoliny odbędą się w czwartek, 25 maja, w Górznie. Rozpoczną się one o godz. 9:45 wprowadzeniem zmarłej do kościoła parafialnego. Następnie o godz. 11 zostanie oprawiona Msza święta pogrzebowa. Tuż po niej kondukt żałobny przejdzie na cmentarz parafialny, na którym spocznie niespełna 26-letnia Karolina.