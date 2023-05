Młody mężczyzna topił się w Jeziorze Zegrzyńskim. Reanimowano go ponad godzinę!

Dramatyczna akcja ratunkowa na Jeziorze Zegrzyńskim

Do wypadku doszło na wysokości wejścia do portu Wojskowej Akademii Technicznej na Zegrzu około godz. 13. "Na numer alarmowy otrzymaliśmy wezwanie od mężczyzny, który zgłosił, że podczas manewru przybijania do Portu WKS/ WAT Zegrze jego kolega z załogi wyskoczył z łódki do wody i nie wypłynął" - przekazało Legionowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (WOPR) za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Na ratunek 31-latkowi ruszyły dwie jednostki ratunkowe. Po koło trzech minutach ratownikom udało się wyłowić nieprzytomnego mężczyznę z wody. Rozpoczęto akcję reanimacyjną. Ratownicy zaciekle walczyli o życie 31-latka. Reanimacja mężczyzny trwała godzinę i dziesięć minut.

31-latek trafił do szpitala

Na szczęście 31-latkowi udało się przywrócić czynności życiowe. "W stanie krytycznym został zabrany śmigłowcem do szpitala przy ul. Szaserów" - przekazał w rozmowie z PAP prezes legionowskiego WOPR Krzysztof Jaworski.