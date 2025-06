Mokotów: Brali, co chcieli! Złodzieje markowych ubrań wpadli w ręce policji

Mokotów: Kradli ciuchy na potęgę! Policja zatrzymała trzech amatorów cudzej garderoby

Policjanci Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego mokotowskiej Komendy zatrzymali trzy osoby podejrzane o kradzież markowych ubrań i obuwia o łącznej wartości 2500 złotych. Ich zachowanie na terenie sklepu za pośrednictwem monitoringu obserwował pracownik ochrony, który zareagował, zanim mężczyźni wyszli ze sklepu. Zatrzymani trafili do policyjnych cel. Teraz grozi im kara do 5 lat więzienia.

Jak ustalili mokotowscy dochodzeniowcy, trzej wspólnicy mieli chrapkę na nowe ubrania i obuwie, ale nie koniecznie chcieli za nie zapłacić. Wpadli więc na pomysł, że odwiedzą kilka punktów handlowych i po prostu „wezmą ze sobą” ubrania i obuwie, które im się spodobają. Kiedy mężczyźni wychodzili z kolejnego sklepu na drodze stanęli im mokotowscy mundurowi.

Złodziejska szajka na Mokotowie! Grozi im 5 lat za kratami

Mężczyźni zostali ujęci ze sporą ilością skradzionej odzieży, którą mieli już na sobie. Zarzekali się, że część ubrań, które mieli przy sobie zakupili, ale nie pamiętają gdzie.

Pamięć im wróciła na widok policyjnych mundurów. Dwóch 25-latków i 35-latek przyznali się do przestępstwa, wyjaśniając, w jaki sposób się go dopuścili. Mężczyźni trafili do policyjnego aresztu.

Następnego dnia usłyszeli zarzuty, za które grozi im kara do 5 lat więzienia. O ich dalszym losie zadecyduje sąd. Czynności w sprawie objęte nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów.

Szajka włamywaczy z Gruzji w rękach policji. Otwierali samochody specjalnym urządzeniem

Policjanci rozbili też szajkę włamywaczy. Trzej obywatele Gruzji zostali zatrzymani. Zabezpieczono również urządzenie, którym posługiwali się podczas swoich przestępczych działań. Po nocy spędzonej w policyjnej celi, mężczyźni musieli zmierzyć się z zarzutami. Dochodzeniowcy zgromadzili materiał dowodowy, który pozwolił na przedstawienie im zarzutu usiłowania kradzieży z włamaniem. Więcej TUTAJ.