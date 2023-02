Muzeum Historii Polski unieważnia przetarg na najważniejszą wystawę! Za drogie wnętrza giganta budowanego w Cytadeli Warszawskiej

i Autor: materiały prasowe Muzeum Historii Polski w budowie. Z dachu najpiękniejszy widok w Warszawie!

Zaporowe ceny w przetagu

Muzeum Historii Polski unieważnia przetarg na najważniejszą wystawę! Co dalej z wnętrzami giganta budowanego w Cytadeli Warszawskiej?

Przetarg na wykonanie stałej ekspozycji we wnętrzach Muzeum Historii Polski został unieważniony! Decyzja zapadła dziś (13 lutego 2023) po tygodniach konsultacji i rozważań, czy ogłaszać nowy przetarg, czy może lepiej dopłacić brakujące ok. 380 mln zł, by wybrać najtańszą ofertę ale i tak o wiele droższą niż się spodziewano. Czy to oznacza, że urządzanie wnętrz giganta budowanego w Cytadeli Warszawskiej będzie opóźnione?