W Warszawie uśmiercono stado dzików. W sieci burza. Ratusz tłumaczy: "Innego wyjścia nie było"

Na Bemowie uśpiono stado dzików. Zdjęcia wywołały burzę w internecie i sprzeciw części mieszkańców.

Ratusz tłumaczy decyzję rosnącym zagrożeniem ze strony dzików i restrykcjami związanymi z ASF, które uniemożliwiają ich relokację.

Sprawdź, dlaczego władze miasta twierdzą, że "innego wyjścia nie było"

Na Bemowie uśmiercono stado dzików

To miał być zwykły dzień na osiedlu na warszawskim Bemowie. Nagle pojawiło się stado dzików buszujących w tulipanach. Zwierzęta weszły na ogrodzony teren, ktoś poinformował służby. Kilka godzin później wszystkie zwierzęta były martwe.

- W tym przypadku nie było możliwości bezpiecznego przepłoszenia zwierząt, bo w okolicy nie ma terenu zielonego, dlatego podjęliśmy decyzję o uśpieniu i uśmierceniu zwierząt – odpowiadają na pytanie "Super Expressu" Lasy Miejskie.

Internet eksplodował. „Plac zabaw zamienił się w śmiertelną pułapkę” - piszą internauci. Sprawa odbiła się szerokim echem także wśród polityków. Poseł Lewicy Łukasz Litewka nie krył oburzenia. „Wszystkie po kilkunastu minutach zostały odstrzelone na oczach mieszkańców (w tym dzieci) i wrzucone do kubłów na śmieci. (…) Te obrazki zostaną dłużej niż te tulipany” - napisał. Dodał też: „Nie ma idealnego rozwiązania, ale czy tak powinno to wyglądać? Nie”.

Policjanci odprowadzili dzika do lasu

W sieci burza

W sieci zawrzało. Jedni nie kryją emocji: „Potworny widok”, „To jest bestialstwo”, „Plac zabaw już nigdy nie będzie taki sam”. Inni studzą nastroje: „Dzik to nie świnka morska, locha z młodymi może być bardzo niebezpieczna”, „W takich sytuacjach najważniejsze jest bezpieczeństwo ludzi”. Pojawiają się też głosy, że problem leży w działalności człowieka: „Dziki przychodzą, bo ludzie je dokarmiają albo mają dostęp do śmieci”.

Na Bemowie pod ogrodzeniem placu zabaw pojawiły się kwiaty i kartki przypominające nekrologi. Jedna z mieszkanek zostawiła je „ku pamięci dziczych ofiar”.

Nie brakuje pytań, czy zwierzęta można było po prostu wywieźć do lasu. Tu pojawia się kluczowy problem: ASF. Ze względu na afrykański pomór świń obowiązują restrykcje, które uniemożliwiają relokację dzików. - Jeśli tylko jest możliwe przepłoszenie zwierząt – w pierwszej kolejności podejmujemy takie działania. Ze względu na ASF nie możemy niestety odławiać dzików i wywozić ich w inne rejony Polski, jak to robiliśmy przez lata – tłumaczy Michał Podgórski, szef Lasów Miejskich.

Ratusz: Wszystko odbyło się zgodnie z procedurami

Ratusz przekonuje również, że nie było innego wyjścia. - Dla nas najważniejsze jest bezpieczeństwo ludzi. Wszystko odbyło się zgodnie z procedurami. Zagrożenie ze strony dzików z roku na rok wzrasta. Kiedyś w ogólne nie było przypadków pogryzień przez dziki. Dziś dochodzi do nich coraz częściej. Do 2023 roku nie odnotowaliśmy żadnego zgłoszenia o atakach dzików na ludzi. W ubiegłym roku otrzymaliśmy 121 zgłoszeń o ataku dzików na ludzi, część z nich kończyła się w szpitalu. W tym roku już 2 osoby zostały przez dziki pogryzione. W tym przypadku to nie tylko rana, ale też narażenie na zakażenie wścieklizną - chorobą śmiertelną dla człowieka - tłumaczy Magdalena Młochowska, dyrektorka koordynatorka ds. zielonej Warszawy.

Internet obiegło zdjęcie z wrzucanym do pojemnika martwym dzikiem.

- To nie jest pojemnik na śmieci. Uśpiony dzik musi być transportowany w szczelnych warunkach. By włożyć 50-kilogramowe zwierzę do worka, potrzeba kilka osób, a transport w pojemniku na kółkach jest najwygodniejszy - słyszymy w urzędzie miasta.

Rośnie liczba incydentów

Jak wynika z danych stołecznego urzędu, problem dzików w Warszawie narasta z roku na rok. W 2025 r. odnotowano aż 121 zgłoszeń dotyczących ataków dzików na ludzi oraz 29 przypadków ataków na psy. Dla porównania –-w 2024 r. było to odpowiednio 59 i 13 zdarzeń, co oznacza niemal podwojenie liczby niebezpiecznych incydentów wobec ludzi i ponad dwukrotny wzrost w przypadku zwierząt.

Wśród najpoważniejszych sytuacji wymieniane są m.in. atak lochy na kobietę na Gocławku, zakończony hospitalizacją, czy zdarzenia w Wawrze i na Białołęce, gdzie dziki atakowały przechodniów i psy. Również w 2026 r. doszło już do kolejnych incydentów: ataku na kobietę na terenie osiedla Arbuzowa, gdzie kobieta została ugryziona w nogę oraz ataku na kobietę na terenie Muzeum w Wilanowie, po którym poszkodowana trafiła na SOR.

Jednocześnie lawinowo rośnie liczba zgłoszeń samej obecności dzików: w 2025 r. było ich 8804, podczas gdy jeszcze w 2020 r. zaledwie 432. Urzędnicy wskazują, że skala zjawiska rośnie bardzo szybko, co bezpośrednio przekłada się na zwiększone ryzyko dla mieszkańców.

Sonda Czy Warszawa dobrze radzi sobie z plagą dzików? Tak Nie Nie mam zdania