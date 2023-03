Na głowę dziecka wylał się wrzątek. Makabryczna awaria sieci wodociągowej

Warszawa, Wola. Awaria sieci wodociągowej. Pękła rura z ciepłą wodą

Przerażające! Przy ul. Brożka 2a na warszawskiej Woli doszło do poważnej awarii sieci wodociągowej. W piwnicy bloku pękła rura z ciepłą wodą.

– Zgłoszenie wpłynęło do nas o godzinie 14:15. Doszło do pęknięcia rury z ciepłą wodą – potwierdził Rafał Rutkowski z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji. – Niestety, jedna osoba została poparzona i zabrana do szpitala. Mieszkańcy opuścili swoje lokale i na razie nie wiemy, kiedy będą mogli do nich wrócić – dodał policjant.

Przy bloku, gdzie doszło do zdarzenia, pojawił się również nasz reporter. – Na chwilę udałem się do piwnicy. Temperatura pod parterem była bardzo wysoka. Tam było gorzej niż w saunie! Z klatki wydobywała się para wodna. Na miejscu zapadliska pojawiło się 7 radiowozów policji – przekazał fotoreporter „SE”.

Na miejscu tragedii, oprócz pękniętej rury, doszło do zapadnięcia się chodnika i ziemi pod blokiem. Dziura pod blokiem miała kilka metrów średnicy!