Najjjka ponownie poruszyła internet! Katoinfluencerka mówi co myśli

Natalia Ruś to pochodząca z Rybnika katolicka influencerka, która internautom znana jest bliżej jako Najjjka. Młoda kobieta chętnie dzieli się w sieci szczegółami swojego codziennego życia, a jej głównym tematem jest wiara.

Na social mediach niejednokrotnie poruszała dość kontrowersyjne tematy, takie jak np. rozwód czy noszenie skąpych ubrań przez kobiety. Teraz ponownie zaskoczyła wpisem oraz filmem. Tym razem wypowiedziała się w temacie relacji damsko-męskich i stwierdziła, iż feminizm utrudnia mężczyznom znalezienie odpowiedniej kobiety. Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Feminizm stoi na drodze relacji damsko-męskich? Najjjka wyjaśnia

Według Natalii Ruś media i kultura zachęcają kobiety do bycia feministkami, a to później prowadzi do problemów w nawiązywaniu relacji. Influencerka twierdzi, iż mężczyźni mają współcześnie problem ze znalezieniem partnerki na całe życie, bowiem większość z nich żyje chwilą i woli zaadoptować kota lub psa, zamiast założyć rodzinę.

Coraz częściej piszą do mnie mężczyźni, którzy są ROZCZAROWANI kobietami. Coraz mniej kobiet pragnie założyć rodzinę, wszystkie skupiają się tylko na karierze i feministycznym poglądzie na życie. Feminizm psuje kobiety - oznajmiła Najjjka na platformie X.

Katoinfluencerka w swojej wypowiedzi na TikToku natomiast stwierdziła, że współczuje mężczyznom, bowiem według niej to oni chcą założenia rodziny i spokojnego życia, a kobiety wypierają ten schemat i skupiają się na karierze.

Szczerze współczuję tym mężczyznom, bo widać, że są to mężczyźni wartościowi, dobrzy, którzy marzą, żeby jedną kobietę traktować jak księżniczkę, ale widać, że żadna kobieta nie chce takiego mężczyzny docenić, bo widać jak działa popkultura i to że lepsi są ci wszyscy "bad boy'e - stwierdziła.

Czy faktycznie tak jest? Z pewnością część kobiet odkłada zakładanie rodziny na później ze względu na karierę, lecz czy to coś złego? Spoglądając na współczesny świat i zmiany, jakie w nim zachodzą, takie decyzje wydają się wręcz rozsądne i w wielu przypadkach przemyślane. Dajcie znać na naszych social mediach, co myślicie!

