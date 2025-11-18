Nauczycielka wyprowadzona przez policję ze szkoły. Uczniowie i rodzice w szoku!

Nauczycielka pod wpływem alkoholu na lekcji? Policja potwierdza interwencję w Olszewce
Nadkom. Tomasz Żerański, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce, potwierdził interwencję w Szkole Podstawowej w Olszewce.
− Otrzymaliśmy zgłoszenie od osoby postronnej, z którego wynikało, że w jednej ze szkół na terenie powiatu ostrołęckiego nauczycielka prowadzi lekcje z dziećmi znajdując się pod wpływem alkoholu − relacjonuje nadkom. Tomasz Żerański.
Policjanci, którzy przybyli na miejsce, zastali 45-letnią mieszkankę powiatu ostrołęckiego, która odmówiła poddaniu się badaniu trzeźwości. W związku z tym od kobiety została pobrana krew do badań na zawartość alkoholu.
Jakie będą dalsze kroki w sprawie nauczycielki z Olszewki?
Odmowa poddania się badaniu pod kątem zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu przez nauczycielkę skutkowało pobraniem krwi do analizy.
− W związku z powyższym od kobiety została pobrana krew do badań na zawartość alkoholu − dodał nadkom. Tomasz Żerański.
Obecnie sprawa jest w toku, a policja prowadzi dalsze czynności mające na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności zdarzenia. Wyniki badań krwi będą kluczowe dla dalszego postępowania.
Wiadomość o interwencji policji w szkole i podejrzeniach wobec nauczycielki wywołała lawinę komentarzy i obaw wśród rodziców oraz mieszkańców Olszewki. Część z nich wyraża zaniepokojenie o bezpieczeństwo dzieci, inni apelują o zachowanie spokoju i poczekanie na oficjalne wyniki dochodzenia.
Sprawa jest rozwojowa, a dalsze informacje będą z pewnością szeroko komentowane w lokalnej społeczności.
Źródło: infoprzasnysz.com