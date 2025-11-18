Nauczycielka wyprowadzona przez policję ze szkoły. Uczniowie i rodzice w szoku!

Piotr Lis
Piotr Lis
2025-11-18 18:45

W Szkole Podstawowej w Olszewce (gmina Lelis, pow. ostrołęcki) doszło w piątek (14 listopada) do bulwersującego incydentu. Podczas trwających lekcji na teren placówki wkroczyła policja i wyprowadziła ze szkoły jedną z nauczycielek. Zdarzenie wywołało wielkie poruszenie wśród uczniów, pracowników szkoły oraz rodziców. Jak podaje infoprzasnysz.com, zgłoszenie dotyczyło podejrzenia, że nauczycielka mogła znajdować się pod wpływem alkoholu!

wypadek policja

i

Autor: Monika Półbratek

Nauczycielka pod wpływem alkoholu na lekcji? Policja potwierdza interwencję w Olszewce

Nadkom. Tomasz Żerański, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce, potwierdził interwencję w Szkole Podstawowej w Olszewce.

Otrzymaliśmy zgłoszenie od osoby postronnej, z którego wynikało, że w jednej ze szkół na terenie powiatu ostrołęckiego nauczycielka prowadzi lekcje z dziećmi znajdując się pod wpływem alkoholu − relacjonuje nadkom. Tomasz Żerański.

Policjanci, którzy przybyli na miejsce, zastali 45-letnią mieszkankę powiatu ostrołęckiego, która odmówiła poddaniu się badaniu trzeźwości. W związku z tym od kobiety została pobrana krew do badań na zawartość alkoholu.

Jakie będą dalsze kroki w sprawie nauczycielki z Olszewki?

Odmowa poddania się badaniu pod kątem zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu przez nauczycielkę skutkowało pobraniem krwi do analizy.

W związku z powyższym od kobiety została pobrana krew do badań na zawartość alkoholu − dodał nadkom. Tomasz Żerański.

Obecnie sprawa jest w toku, a policja prowadzi dalsze czynności mające na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności zdarzenia. Wyniki badań krwi będą kluczowe dla dalszego postępowania.

Wiadomość o interwencji policji w szkole i podejrzeniach wobec nauczycielki wywołała lawinę komentarzy i obaw wśród rodziców oraz mieszkańców Olszewki. Część z nich wyraża zaniepokojenie o bezpieczeństwo dzieci, inni apelują o zachowanie spokoju i poczekanie na oficjalne wyniki dochodzenia.

Sprawa jest rozwojowa, a dalsze informacje będą z pewnością szeroko komentowane w lokalnej społeczności.

Źródło: infoprzasnysz.com

Super Express Google News
Pijani na hulajnodze urządzili sobie „zabawę” w centrum Bydgoszczy
Sonda
Czy pijany rodzic powinien mieć automatycznie odbierane prawa rodzicielskie?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PRZASNYSZ
PIJANA NAUCZYCIELKA
PRZASNYSZ WIADOMOŚCI