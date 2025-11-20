Nauczycielka wyprowadzona ze szkoły przez policję. Kuratorium zabiera głos

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2025-11-20 18:07

14 listopada br. w godzinach lekcyjnych, na terenie placówki w Olszewce (powiat ostrołęcki) interweniowała policja, która wyprowadziła z budynku jedną z nauczycielek - kobieta miała znajdować się pod wpływem alkoholu. Sprawę skrupulatnie analizuje Kuratorium Oświaty w Warszawie, które zapowiada szybkie wyjaśnienie wszystkich okoliczności.

kajdanki kobieta

i

Autor: Pexels.com 29-latek usłyszał zrzuty doprowadzenia dwóch małoletnich do innych czynności seksualnych.
Super Express Google News
  • W szkole w Olszewce doszło do incydentu z udziałem nauczycielki, co wywołało reakcję policji i kuratorium.
  • Funkcjonariusze wyprowadzili 45-letnią nauczycielkę pod zarzutem bycia pod wpływem alkoholu, a kobieta odmówiła badania trzeźwości.
  • Kuratorium Oświaty czeka na wyjaśnienia od dyrekcji szkoły, aby podjąć dalsze kroki w tej sprawie.

Nauczycielka wyprowadzona ze szkoły przez policję. Była pijana?

Jak donosi portal infoprzasnysz.pl, akcja funkcjonariuszy miała związek z podejrzeniem, że nauczycielka mogła znajdować się pod wpływem alkoholu. Na miejscu zdarzenia policjanci zastali 45-letnią mieszkankę powiatu ostrołęckiego, która stanowczo odmówiła poddania się badaniu trzeźwości. W obliczu takiej postawy, konieczne stało się pobranie krwi do badań, aby jednoznacznie ustalić, czy kobieta faktycznie była nietrzeźwa.

„W związku z powyższym od kobiety została pobrana krew do badań na zawartość alkoholu” – potwierdził nadkom. Tomasz Obecnie trwa oczekiwanie na wyniki badań laboratoryjnych, które mogą być znane dopiero za około miesiąc. 

Uczyłam Magdę a teraz jej dziewczynki. Nic nie zapowiadało tragedii. Nauczycielka o podwójnym samobójstwie w Pułtusku

Polecany artykuł:

Nauczycielka wyprowadzona przez policję ze szkoły. Uczniowie i rodzice w szoku!

Kuratorium czeka na wyjaśnienia

Dyrektor szkoły podstawowej w Olszewce, Ewelina Lipka-Chudzik, w rozmowie z o2 podkreśliła, że do momentu pełnego wyjaśnienia sprawy nie będzie udzielać żadnych komentarzy. Tymczasem Andrzej Kulmatycki, rzecznik prasowy Kuratorium Oświaty w Warszawie przekazał, że instytucja ta z niecierpliwością czeka na szczegółowe wyjaśnienia ze strony placówki.

„Poprosiliśmy dyrektora szkoły o przekazanie informacji na temat tego zdarzenia. Każda sprawa jest realizowana w ten sposób – jeżeli otrzymujemy sygnał o potencjalnej nieprawidłowości w funkcjonowaniu szkoły, to na wstępnym etapie prosimy o wyjaśnienia ze strony dyrektora placówki. Na bazie tych wyjaśnień podejmujemy dalsze decyzje” – powiedział portalowi o2.pl.

Dalsze kroki w tej bulwersującej sprawie zostaną podjęte dopiero po otrzymaniu i analizie wyjaśnień ze strony dyrekcji szkoły. Dyrektor ma na to maksymalnie 30 dni, jednak rzecznik kuratorium wyraził nadzieję na szybsze rozstrzygnięcie. 

Polecany artykuł:

Pijana nauczycielka prowadziła lekcje z dziećmi! To dyrektorka szkoły, wydmucha…
Pijana nauczycielka prowadziła lekcje z dziećmi! To dyrektorka szkoły, wydmuchała 2 promile
11 zdjęć
Sonda
Czy nauczyiele złapani pod wpływem alkoholu w pracy powinni zostać zwolnieni?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

NAUCZYCIELKA
POLICJA
SZKOŁA
KURATORIUM