Pijana nauczycielka prowadziła lekcje z dziećmi! Wydmuchała 2 promile

Pijana nauczycielka prowadziła lekcje z dziećmi! To dyrektora szkoły, wydmuchała 2 promile

O wstrząsającym incydencie pierwszy poinformował portal haloursynow.pl. Zgodnie z ustaleniami redakcji, sytuacja miała miejsce w czwartek, 6 czerwca, w Szkole Podstawowej nr 313 przy ul. Cybisa. Dyrektorka szkoły Alicja P. (59 l.) jest jednocześnie nauczycielką edukacji informatycznej w klasach 1-3. Tego dnia ktoś zauważył, że jest w niepokojącym stanie. - Dostaliśmy zgłoszenie, że dyrektor szkoły prawdopodobnie jest pod wpływem alkoholu. Policjanci przyjechali na miejsce. Kobieta została poddana badaniu alkomatem. Urządzenie wykazało, żepani znajduje się w stanie nietrzeźwości. Zarządzanie szkołą przejął wicedyrektor, a wobec dyrektora prowadzone jest postępowanie przez nas o wykroczenie z art. 70 kodeksu wykroczeń - powiedziała nam podkom. Ewa Kołdys z mokotowskiej komendy policji. Chodzi o wykonywanie czynności przez osobę do tego niezdolną. Jest zagrożone karą grzywny lub aresztem.

O incydent zapytaliśmy w szkole. - Wszystkich informacji w tym zakresie udziela rzecznik urzędu dzielnicy – usłyszeliśmy w słuchawce. Wysłaliśmy więc pytania do rzecznika. Chcieliśmy wiedzieć, czy do urzędu docierały informacje o podobnych incydentach w przeszłości. - Obecnie postępowania w tej sprawie prowadzone są przez uprawnione do tego organy Policję i Rzecznika Dyscyplinarnego dla Nauczycieli przy Wojewodzie Mazowieckim. Organizacja pracy szkoły jest zabezpieczona. Zgodnie z przepisami prawa obowiązki dyrektora pełni wicedyrektor szkoły – odpisała Iwona Janowska z urzędu dzielnicy. Jak słyszymy nieoficjalnie, dyrektor Alicja P., to lubiana przez wszystkich nauczycielka. Teraz postępowanie w jej sprawie prowadzą służby podległe wojewodzie. Dyrektorka prawdopodobnie straci posadę.