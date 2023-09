Pijana w sztok matka postanowiła odebrać dzieci ze szkoły. Pod opieką miała jeszcze 2-letnią córeczkę

Wyszków. Pijana matka przyszła odebrać dzieci ze szkoły

Oficer dyżurny wyszkowskiej komendy policji w poniedziałek (11 września) około godz. 14 otrzymał wezwanie do miejscowej podstawówki. Funkcjonariusz został poinformowany, że po uczniów klasy I i III przyszła ich pijana matka, która w tym czasie opiekowała się jeszcze dwuletnią córeczką.

- Pijana kobieta została poddana badaniu na zawartość alkoholu. Okazało się, że ma ona w organizmie ponad 3 promile - powiedział nadkom. Damian Wroczyński z wyszkowskiej policji.

Pijana matka straci swoje dzieci?

Na miejscu oprócz policji pojawili się również pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej oraz załoga karetki pogotowia, która miała za zadanie sprawdzić stan zdrowia dzieci. Wyszkowscy funkcjonariusze o wszystkim poinformowali również Sąd Rodzinny. Decyzją służb do czasu wyjaśnienia sprawy dzieci będą pod opieką rodziny zastępczej/

Policja zbiera materiały dowodowe w sprawie oraz sprawdzają sytuację rodziny. Dokumentacja zostanie przekazana do Sądu Rodzinnego i Nieletnich, który podejmie decyzję co do dalszego losu dzieci i ich matki. Bezmyślne zachowanie kobiety może nawet doprowadzić do ograniczenia lub odebrania jej władzy rodzicielskiej.