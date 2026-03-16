Nie żyje kot Cezar z Saskiej Kępy. Słynny zwierzak z księgarni miał 14 lat

Klienci księgarni Eureka na Saskiej Kępie żegnają kota Cezara

W witrynie popularnego punktu literackiego w stolicy pojawiło się poruszające ogłoszenie o śmierci czworonożnego ulubieńca czytelników, co wywołało ogromny smutek wśród odwiedzających. Pracownicy placówki umieścili tam wizerunek zwierzaka wraz ze wzruszającym komunikatem informującym o stracie.

"Ze smutkiem informujemy, że przekroczył Tęczowy Most nasz przyjaciel a Państwa ulubieniec KOT CEZAR"

Internauci błyskawicznie zareagowali na tę stratę w mediach społecznościowych. Użytkownicy masowo publikują kondolencje dla właścicieli księgarni i dzielą się własnymi historiami związanymi z dawnymi wizytami.

Obiekt mieszczący się pod adresem Francuska 15 zyskał ogromną rozpoznawalność w dużej mierze dzięki dwóm sympatycznym zwierzakom. Mieszkańcy dzielnicy regularnie odwiedzali to miejsce nie tylko dla samych książek, ale także dla możliwości spędzenia czasu z Cezarem i Czakiem, czyli dwoma kotami rasy Maine Coon. Czworonogi swobodnie spacerowały między półkami, wchodziły w interakcje z gośćmi i chętnie pozwalały się fotografować, tworząc z codziennych zakupów wyjątkowy rytuał.

Kot Cezar dożył 14 lat. Na Francuskiej pozostał jego towarzysz Czak

Zmarły zwierzak wyróżniał się wyjątkowym opanowaniem oraz pokaźnymi rozmiarami, co zjednywało mu sympatię kupujących.

Czworonóg żył czternaście lat i zbliżał się do swoich piętnastych urodzin, które przypadałyby w maju. Przez ostatnie tygodnie zmagał się z problemami zdrowotnymi, a jego historia zakończyła się ostatecznie w piątek 13 marca.

Obecnie w księgarni przebywa już tylko jeden futrzasty rezydent o imieniu Czak. Drugi zwierzak musi teraz samotnie pełnić funkcję gospodarza, witając mieszkańców odwiedzających ten warszawski obiekt.

