Niespotykany widok w centrum Warszawy. Przechodnie przecierali oczy ze zdziwienia

Zaskakujący gość zawitał do zatłoczonego centrum Warszawy. W niedzielę, 8 października, na tzw. "patelni" zaroiło się od… ornitologów. Przyjechali, by na własne oczy zobaczyć rzadki okaz ptaka, który przyleciał do stolicy. Chodzi o pokrzewkę aksamitną, która do Polski zalatuje wyjątkowo rzadko. Jej obecność w naszym kraju odnotowano tylko trzy razy!