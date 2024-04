Nietypowy komunikat ratusza. Proszą o to mieszkańców! „Obserwujcie wrony”

Ceniony ksiądz nie żyje. To on wybudował parafię, ludzie go kochali. "Dobry Jezu..."

− Odnotowaliśmy pierwszy sukces w tym sezonie – w niedzielę około godzinie 14 matka z 14 młodymi pokonała sześciopasmową ulicę Czerniakowską po tym, jak Straż Miejska w Warszawie - ze wsparciem naszych wolontariuszy - zatrzymała ruch na ulicy oraz przyległych chodnikach − poinformował w sieci Zarząd Zieleni Warszawy. Jeszcze wcześniej wolontariusze oraz pracownicy urzędu obniżyli również poziom wody w Kanale Piaseczyńskim, żeby pomóc innej rodzince.

Nietypowy komunikat stołecznego ratusza. Proszą o to mieszkańców

Z racji tego, że już mamy wiosnę, to przyroda budzi się do życia. Okres od marca do maja przypada na okres lęgowy nurogęsi. Wtedy też ptaki kilkukrotnie pokonują trasę z Łazienek wzdłuż Kanału Piaseczyńskiego do Portu Czerniakowskiego i Wisły. W trosce o skrzydlatych mieszkańców miasta Zarząd Zieleni rozpoczął kampanię.

− Przy kanale rozmieściliśmy tablice informujące o tym, że trwa okres lęgowy nurogęsi i należy zachować ostrożność. Warto pamiętać, że ptaki te są objęte ochroną w ramach obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły. W Warszawie gniazdują niemal wyłącznie w parku Łazienki Królewskie i jego okolicach, mimo że nurogęś nie należy do gatunków parkowych, a park jest położony dość daleko od Dzielnica Wisła − czytamy w komunikacie.

Oprócz tego, jeżeli zobaczycie nurogęsi z małymi: zatrzymajcie się i nie zbliżajcie się do nich, trzymajcie psy na smyczy, zachowajcie ciszę i spokój, nie próbujcie samicy z małymi zaganiać z powrotem do parku, nie przeganiajcie ich od jezdni, nie karmcie rodziny nurogęsi, postarajcie się powstrzymać idących w tym momencie przechodniów, obserwujcie wrony, które mogą porwać pisklę.